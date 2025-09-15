Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μεγάλη ληστεία στη Λεμεσό: Εντοπίστηκαν οι επώνυμες τσάντες - Που τις έκρυψαν οι δράστες

 15.09.2025 - 19:48
Μεγάλη ληστεία στη Λεμεσό: Εντοπίστηκαν οι επώνυμες τσάντες - Που τις έκρυψαν οι δράστες

Επώνυμες τσάντες αξίας περί τις 150 χιλιάδες ευρώ, οι οποίες κλάπηκαν τα ξημερώματα, μετά από διάρρηξη καταστήματος στη Λεμεσό, εντοπίστηκαν από μέλη της Αστυνομίας.

Οι δράστες είχαν αποσπάσει τις τσάντες παραβιάζοντας την είσοδο του καταστήματος γύρω στις 4 τα ξημερώματα, ενώ οι κινήσεις τους καταγράφηκαν από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Μεγάλη ληστεία τα ξημερώματα στη Λεμεσό: Άρπαξαν επώνυμες τσάντες ανυπολόγιστης αξίας

Σύμφωνα με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο πλαίσιο των ερευνών, η κλαπείσα περιουσία εντοπίστηκε κρυμμένη σε κτίριο που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το κατάστημα.

Δεν αποκλείεται, οι δράστες να τις τοποθέτησαν στο σημείο για να τις παραλάβουν σε μεταγενεστερό στάδιο.

Οι εξετάσεις του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζονται.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

