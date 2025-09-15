Μεγάλη ληστεία στη Λεμεσό: Εντοπίστηκαν οι επώνυμες τσάντες - Που τις έκρυψαν οι δράστες

Οι δράστες είχαν αποσπάσει τις τσάντες παραβιάζοντας την είσοδο του καταστήματος γύρω στις 4 τα ξημερώματα, ενώ οι κινήσεις τους καταγράφηκαν από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης.

Σύμφωνα με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο πλαίσιο των ερευνών, η κλαπείσα περιουσία εντοπίστηκε κρυμμένη σε κτίριο που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το κατάστημα.

Δεν αποκλείεται, οι δράστες να τις τοποθέτησαν στο σημείο για να τις παραλάβουν σε μεταγενεστερό στάδιο.

Οι εξετάσεις του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζονται.

