Χειροπέδες σε 41χρονο για τα επεισόδια στον αγώνα «Ανόρθωση-ΑΕΚ» - Επιτέθηκε σε αστυνομικό
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χειροπέδες σε 41χρονο για τα επεισόδια στον αγώνα «Ανόρθωση-ΑΕΚ» - Επιτέθηκε σε αστυνομικό

 15.09.2025 - 20:10
Χειροπέδες σε 41χρονο για τα επεισόδια στον αγώνα «Ανόρθωση-ΑΕΚ» - Επιτέθηκε σε αστυνομικό

Ανδρας ηλικίας 41 ετών από τη Λάρνακα, συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση επεισοδίων που ξέσπασαν κατά την προσέλευση οργανωμένων φιλάθλων στον ποδοσφαιρικό αγώνα Ανόρθωσης – ΑΕΚ που διεξήχθη στο στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος», το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας «ο 41χρονος συνελήφθη από μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Εναντίον του άνδρα προέκυψε μαρτυρία για εμπλοκή του σε αδικήματα κατά παράβαση του περί της πρόληψης και καταστολής της βίας στους αθλητικούς χώρους, οχλαγωγία και επίθεση εναντίον αστυνομικού».

Αύριο ο ύποπτος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης του.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση η Αστυνομία καταχώρησε σήμερα στο Δικαστήριο υπόθεση εναντίον 25χρονου ο οποίος συνελήφθη την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου.

Το Δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα αποκλεισμού του 25χρονου από́ τα γήπεδα μέχρι τις 9 Οκτωβρίου, ημερομηνία, η οποία ορίστηκε για έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη, είπε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Αντόνιο Κόστα, ο οποίος είχε σήμερα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, σημειώνοντας ότι η ΕΕ βασίζεται στην Κύπρο για τη διαχείριση κατά την Προεδρία της, αρκετών σημαντικών ζητημάτων που απασχολούν την ΕΕ, ενώ αναφερόμενος στο πρόγραμμα SAFE είπε ότι καμιά τρίτη χώρα, η οποία απειλεί την ασφάλεια κράτους μέλους της ΕΕ, δεν μπορεί να το αξιοποιήσει.

