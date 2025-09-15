Πλέει σε πελάγη ευτυχίας Κύπρια influencer: Ανακοίνωσε την πρώτη της εγκυμοσύνη - Δείτε φωτογραφία

Η αγαπημένη influencer και πρώην παίκτρια του ριάλιτι μαγειρικής MasterChef αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της, λίγες εβδομάδες μετά την πρόταση γάμου που της έκανε ο σύντροφός της, Πόλυς Χαραλάμπους, στη Disneyland του Παρισιού.

«Έρχεται σύντομα ο μικρός μας συγκάτοικος. Μετράμε αντίστροφα τις μέρες μέχρι να σε συναντήσουμε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε την ανάρτηση: