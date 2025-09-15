Ecommbx
Χάκερς χτύπησαν τις εταιρείες Gucci, Balenciaga και McQueen - Κλάπηκαν στοιχεία πελατών
ΔΙΕΘΝΗ

Χάκερς χτύπησαν τις εταιρείες Gucci, Balenciaga και McQueen - Κλάπηκαν στοιχεία πελατών

 15.09.2025 - 21:18
Χάκερς χτύπησαν τις εταιρείες Gucci, Balenciaga και McQueen - Κλάπηκαν στοιχεία πελατών

Χάκερ έκλεψαν προσωπικά στοιχεία ενδεχομένως εκατομμυρίων πελατών από τους οίκους πολυτελών ειδών Gucci, Balenciaga και Alexander McQueen σε μια επίθεση εναντίον της γαλλικής μητρικής τους εταιρείας Kering, μετέδωσε τη Δευτέρα το BBC.

H Kering επιβεβαίωσε την παραβίαση της ασφάλειας σε μια ανακοίνωση χωρίς να κατονομάζει τις εταιρείες που επλήγησαν, λέγοντας ότι εντόπισε τον Ιούνιο πως «ένα μη εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος κατάφερε να εισέλθει προσωρινά στα συστήματά μας και να αποκτήσει πρόσβαση σε περιορισμένα στοιχεία πελατών από ορισμένους από τους οίκους μας».

Η επίθεση φαίνεται να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου φαινομένου που πλήττει πολυτελείς μάρκες και καταστήματα φέτος.

Παραβιάσεις υπήρξαν επίσης στον οίκο Cartier του ομίλου Richemont και σε ορισμένες από τις φίρμες του LVMH. Τον Ιούλιο, η επιτροπή ελέγχου της ιδιωτικότητας ανέφερε πως ερευνούσε μια διαρροή δεδομένων που επηρέαζε περίπου 419.000 πελάτες στον οίκο Louis Vuitton του LVMH.

Μεταξύ των στοιχείων πελατών που εκλάπησαν βρίσκονται ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνα, διευθύνσεις και συνολικά ποσά που δαπανήθηκαν στα καταστήματα των οίκων, αναφέρει το ρεπορτάζ του BBC.

Ο όμιλος Kering διαβεβαιώνει πως καμία οικονομική πληροφορία, όπως αριθμοί πιστωτικών καρτών ή τραπεζικών λογαριασμών, δεν εκλάπη.

Οι χάκερ, οι οποίοι αυτοαποκαλούνται "Shiny Hunters" στο BBC, ισχυρίζονται πως έχουν στην κατοχή τους στοιχεία που συνδέονται με 7,4 εκατομμύρια μοναδικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο Kering είπε πως οι εταιρείες τους γνωστοποίησαν στις αρμόδιες αρχές την παραβίαση και ενημέρωσαν πελάτες. Δεν σχολίασε, όταν ερωτήθηκε από το Reuters ποιες χώρες επηρεάστηκαν από την επίθεση.

KYΠΕ

KYΠΕ

 

Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη, είπε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Αντόνιο Κόστα, ο οποίος είχε σήμερα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, σημειώνοντας ότι η ΕΕ βασίζεται στην Κύπρο για τη διαχείριση κατά την Προεδρία της, αρκετών σημαντικών ζητημάτων που απασχολούν την ΕΕ, ενώ αναφερόμενος στο πρόγραμμα SAFE είπε ότι καμιά τρίτη χώρα, η οποία απειλεί την ασφάλεια κράτους μέλους της ΕΕ, δεν μπορεί να το αξιοποιήσει.

