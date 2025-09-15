VIDEO - Φορολογική μεταρρύθμιση: Όσα αλλάζουν με το όριο εισοδήματος για πολύτεκνους και την ασφάλιση οικίας

Όπως μετέδωσε ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο του Alpha, η πρώτη αλλαγή αφορά τους πολύτεκνους. Συγκεκριμένα, θα είναι υψηλότερο το όριο εισοδήματος. Αρχικά στην φορολογική μεταρρύθμιση είχε τεθεί το όριο των €80.000 ως ανώτατο ποσό εισοδήματος. Κάτω από αυτό το ποσό θα παρέχονταν παρέχονται εκπτώσεις, με το όριο να φτάνει πλέον τις €100.000.

Η δεύτερη αλλαγή αφορά την ασφάλιση πυρός οικιών και εξοχικών, κάτι το οποίο αντανακλά και τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Συγκεκριμένα όπως δήλωσε ο Μάκης Κεραυνός, «για όσους προχωρούν σε ασφάλιση της κατοικίας τους να τυγχάνουν κάποιας φορολογικής έκπτωσης όπως συμβαίνει και στις ασφάλειες ζωής».

Ιδιαίτερα αισιόδοξος για έκβαση της φορολογικής μεταρρύθμισης δηλώνει ο Κεραυνός

Ιδιαίτερα αισιόδοξος «ότι μπορούμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί και να βάλουμε σε εφαρμογή τη φορολογική μεταρρύθμιση που είναι μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης η οποία αφορά την κοινωνία και την οικονομία», δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, ο οποίος αργά το απόγευμα της Δευτέρας συναντήθηκε στο Υπουργείο με αρχηγούς ή εκπροσώπους κομμάτων με αντικείμενο την υπό συζήτηση φορολογική μεταρρύθμιση.

Πρόσθεσε ότι «βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει μια σύγκλιση όλων των απόψεων από όλους τους κοινωνικούς εταίρους και από τα κόμματα αυτού του τόπου».

Για τα διαμειφθέντα στη συνάντηση που διήρκεσε πέραν των δυόμιση ωρών ο κ. Κεραυνός είπε ότι «έχουμε ακούσει πολύ καλές απόψεις, θετικές απόψεις και προσεγγίσεις οι οποίες επιβεβαιώνουν από τη μια κάποιες προθέσεις της κυβέρνησης σε ότι αφορά το περιεχόμενο της φορολογικής μεταρρύθμισης και ταυτόχρονα εμπλουτίζουν και τις σκέψεις μας».

Ο Υπουργός Οικονομικών εξέφρασε ετοιμότητα και βούληση «να συνεχιστεί αυτός ο διάλογος, λαμβάνοντας όμως πολύ σοβαρά υπόψη, όπως ήταν και παράκληση όλων των κομμάτων, να μπούμε σε σωστά χρονοδιαγράμματα, σε γρήγορους ρυθμούς ούτε ώστε να μπορέσουμε με τον νέο χρόνο να έχουμε ψηφισμένη μια φορολογική μεταρρύθμιση».

Πρόσθεσε ότι αυτή η μεταρρύθμιση θα οδηγήσει «σε ανακούφιση, των φορολογουμένων, των εργαζομένων, των χαμηλών στρωμάτων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, και την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας που είναι ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία σε αυτή την συγκυρία την παγκόσμια».

Μια συγκυρία, ανέφερε ο κ. Κεραυνός, κατά την οποία, «οι εξελίξεις είναι συνεχώς αρνητικές ιδιαίτερα όταν έχουμε δύο πολέμους και ο ένας μάλιστα στην περιοχή μας».

Σε ερώτηση κατά πόσον είναι ρεαλιστικό το ορόσημο της 1ης Ιανουαρίου 2026 για την φορολογική μεταρρύθμιση, ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι «αυτή είναι η προσπάθεια και είναι και η θέληση όλων να προλάβουμε ακριβώς αυτό το ορόσημο που είναι σημαντικό».

Σημείωσε ότι υπάρχει κι άλλη πτυχή που έχει σχέση με τα χρονοδιαγράμματα και την ανακούφιση κάποιων κατηγοριών συμπολιτών μας όπως είναι οι πολύτεκνοι για τους οποίους «η κυβέρνηση επιθυμεί να αυξήσει κατά πολύ το όριο που έχει τεθεί για να τυγχάνουν τα ευεργετήματα αυτής της φορολογικής μεταρρύθμισης».

Όπως είπε ο Υπουργός, «ήδη υπάρχει η απόφαση της κυβέρνησης να πάει στις €100 χιλιάδες το όριο αυτό που ήταν κι ένα αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων και από εκεί και κει είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και αυτό το θέμα καθώς και άλλα».

Πρόσθεσε πως κατά τη συνάντηση με τα κόμματα, «υπήρξε μία πρόταση η οποία ήταν και σκέψη της κυβέρνησης και την οποία υιοθετούμε, δηλαδή, για όσους προχωρούν σε ασφάλιση της κατοικίας τους και της εξοχικής κατοικίας να δικαιούνται κάποιας φορολογικής έκπτωσης όπως συμβαίνει με τις ασφάλειες ζωής».

«Αυτό είναι κάτι που προκύπτει από την πρόσφατη τραγωδία που πέρασε η χώρα μας με τις πυρκαγιές», ανέφερε ο Μάκης Κεραυνός.

Σε ερώτηση αν έχουν διαφοροποιηθεί κάποια δεδομένα από την αρχή της εξαγγελίας για φορολογική μεταρρύθμιση, μέχρι σήμερα, ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι κάποια ζητήματα, «έχουν γίνει πιο συγκεκριμένα και κάποιες ανησυχίες που είχαν εκφραστεί ότι θα υπάρξουν υπερεξουσίες του Εφόρου Φορολογίας» έχουν καθησυχαστεί.

Πρόσθεσε ότι τα ζητήματα για τον Έφορο Φορολογίας αφορούσαν το κατά πόσον «θα μπορεί να παρεμβαίνει με ένα τρόπο αυθαίρετο» και ακριβώς στη συνάντησή μας με τα κόμματα, «έχει διευκρινιστεί ότι αυτό το θέμα ουδέποτε ήταν πρόθεση της κυβέρνησης και δεν υπάρχει περίπτωση να μπουν τέτοιες πρόνοιες οι οποίες άλλωστε θα είναι ξεκάθαρες, καταγραμμένες με πλήρη διαφάνεια».

Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, «ένα άλλο θέμα που είχε ανησυχήσει ήταν η παρέμβαση και το κλείσιμο εταιριών, βάσει των όσων νέων μέτρων θα ισχύσουν».

Όπως είπε ο κ. Κεραυνός, «επί τούτου, έχουμε εξηγήσει ότι θα είναι μια διαδικασία που θα δίνει πάρα πολλή χρόνο για να γίνουν οι διορθώσεις». Εξήγησε ότι για τυχόν κλείσιμο 48 ωρών δεν θα προκύπτει από τον Έφορο αλλά από το Δικαστήριο. «Πρέπει να μπουν πρόνοιες για να αντιμετωπίσουμε και την φοροδιαφυγή», σημείωσε ο Υπουργός Οικονομικών.

Επίσης, πρόσθεσε ο κ. Κεραυνός, «μια άλλη πρόνοια που απασχολούσε ήταν ότι θα μπορούσε να υπάρχει παρέμβαση από το Τμήμα Φορολογίας έτσι ώστε να καθορίζεται, μετά την μείωση της Άμυνας από το 17% στο 5%, ο μισθός στον οποίο θα φορολογούνταν οι διευθυντές – μέτοχοι των εταιρειών».

«Έχει ξεκαθαρίσει αυτό επίσης ότι αφού θα μπει σε εφαρμογή το 2028 αυτό, μέσα στο 2026 θα καταθέσουμε μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία - μηχανισμό που θα συζητηθεί με όλους τους κοινωνικούς εταίρους», είπε.

«Έχουμε βάλει όμως κάποιες βασικές αρχές ότι αυτός ο μισθός δεν θα είναι μεγαλύτερος από τον μισθό των προηγούμενων δύο χρόνων και δεν θα είναι κατώτερος από αυτόν που καθορίζουν οι κοινωνικές ασφαλίσεις», συνέχισε ο Υπουργός Οικονομικών.

Καταλήγοντας, ευχαρίστησε, «όλα τα κόμματα και τους εκπροσώπους τους που ήταν σήμερα εδώ που είχαν μια θετική προσέγγιση και υποβοηθητική για να καταλήξουμε σε κάτι που θα είναι πολύ θετικό για όλη την οικονομία και την κοινωνία».