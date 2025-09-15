iOS 26: Κυκλοφορεί το μεγάλο update των iPhone - Τι αλλάζει και ποια μοντέλα αφορά - Δείτε φωτογραφίες

Το iOS 26, το οποίο θα φέρει μεταξύ άλλων το Liquid Glass, που θα αλλάξει εντελώς το user interface, θα γίνει διαθέσιμο σήμερα το βράδυ.

Μαζί με το ανανεωμένο λειτουργικό σύστημα για τα iPhone, η Apple θα κάνει διαθέσιμες και άλλες ενημερώσεις σε άλλα προϊόντα. Από σήμερα, οι χρήστες των Apple Watch, iPad, Mac κλπ θα μπορούν να κατεβάσουν τα iPadOS 26, watchOS 26 και macOS Tahoe.

Ποια iPhone θα υποστηρίζουν το iOS 26; Δείτε την λίστα:

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2nd generation and later)

Μερικά σημαντικά χαρακτηριστικά του iOS 26:

Liquid Glass: Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές των iPhone των τελευταίων ετών, καθώς αλλάζει εντελώς τον σχεδιασμό και το user interface.

Επίσης, με το iOS 26 θα δούμε βελτιωμένη τη ζωντανή μετάφραση, αναβαθμίσεις στις εφαρμογές των Φωτογραφιών και της Κάμερας, αλλαγές στην Οθόνη Κλειδώματος και στην Αρχική Οθόνη, στο Control Center, αλλά και στην εφαρμογή των Μηνυμάτων.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα πατώντας εδώ.

ΠΗΓΗ: Unboxholics.gr