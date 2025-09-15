iOS 26: Κυκλοφορεί το μεγάλο update των iPhone - Τι αλλάζει και ποια μοντέλα αφορά - Δείτε φωτογραφίες

Το iOS 26, το οποίο θα φέρει μεταξύ άλλων το Liquid Glass, που θα αλλάξει εντελώς το user interface, θα γίνει διαθέσιμο σήμερα το βράδυ.
Μαζί με το ανανεωμένο λειτουργικό σύστημα για τα iPhone, η Apple θα κάνει διαθέσιμες και άλλες ενημερώσεις σε άλλα προϊόντα. Από σήμερα, οι χρήστες των Apple Watch, iPad, Mac κλπ θα μπορούν να κατεβάσουν τα iPadOS 26, watchOS 26 και macOS Tahoe.
Ποια iPhone θα υποστηρίζουν το iOS 26; Δείτε την λίστα:
iPhone 17
iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro Max
iPhone Air
iPhone 16e
iPhone 16
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone SE (2nd generation and later)
Μερικά σημαντικά χαρακτηριστικά του iOS 26:
Liquid Glass: Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές των iPhone των τελευταίων ετών, καθώς αλλάζει εντελώς τον σχεδιασμό και το user interface.
Επίσης, με το iOS 26 θα δούμε βελτιωμένη τη ζωντανή μετάφραση, αναβαθμίσεις στις εφαρμογές των Φωτογραφιών και της Κάμερας, αλλαγές στην Οθόνη Κλειδώματος και στην Αρχική Οθόνη, στο Control Center, αλλά και στην εφαρμογή των Μηνυμάτων.
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα πατώντας εδώ.
ΠΗΓΗ: Unboxholics.gr