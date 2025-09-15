Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεράστια διαφορά: Αλλάζουν τα... ευρώ - Δείτε πότε και πως θα μοιάζουν - Φωτογραφίες

 15.09.2025 - 22:11
Τεράστια διαφορά: Αλλάζουν τα... ευρώ - Δείτε πότε και πως θα μοιάζουν - Φωτογραφίες

Στα μέσα του καλοκαιριού ανακοινώθηκε ότι τα χαρτονομίσματα των Ευρώ πρόκειται να αλλάξουν μέσα στο 2026. Τώρα, στα φώτα της δημοσιότητας δόθηκαν οι εικόνες με το πως θα μοιάζουν τα νέα χαρτονομίσματα.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε ότι η λέξη «Ευρώ» θα συνεχίσει να αναγράφεται στα χαρτονομίσματα στην ελληνική γλώσσα, ενώ η θρυλική Μαρία Κάλλας θα δεσπόζει με την μορφή της το χαρτονόμισμα των 5 ευρώ.

Οι τελικές αποφάσεις για τα σχέδια θα ληφθούν του χρόνου έπειτα από διαγωνισμό καλλιτεχνών, αξιολόγηση από επιτροπή και δημόσια διαβούλευση, ενώ συνεχίζεται η απόσυρση των χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ.

 

H πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε τα εξής:

Είμαστε αφοσιωμένοι στα μετρητά. Ήρθαν για να μείνουν. Γι’ αυτό θέλουμε τα χαρτονομίσματά μας να είναι ακόμη πιο ασφαλή, ανθεκτικά και αντιπροσωπευτικά όλων των Ευρωπαίων.

Δείτε εικόνες με τα νέα χαρτονομίσματα:

Πρόκειται για μία τεράστια αλλαγή που γίνεται από το 2002 μέχρι τώρα, με τα πρώτα χαρτονομίσματα που είχαν θέμα «Εποχές και Στυλ» να αλλάζουν. Τα νέα χαρτονομίσματα του Ευρώ αναμένεται να κυκλοφορήσουν μέσα στο 2026.

ΠΗΓΗ: Newsbeast.gr

