ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μας τα «γυρίζει» ο καιρός: Πότε να αναμένουμε βροχές και καταγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν - Αναλυτική πρόγνωση

 15.09.2025 - 22:30
Μας τα «γυρίζει» ο καιρός: Πότε να αναμένουμε βροχές και καταγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν - Αναλυτική πρόγνωση

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, σύμφωνα με το δελτίο καιρού του Τμήματος Μετεωρολογίας.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ενώ στα δυτικά θα εμφανίζονται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά μετά το μεσημέρι πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές ενώ την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά πτώση από την Πέμπτη για να κυμανθεί μέχρι την Παρασκευή πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές κυρίως για το εσωτερικό.

ΠτΔ: «Η Κύπρος θα αξιοποιήσει το SAFE με σκοπό την ενίσχυση των αμυντικών μας δυνατοτήτων»

ΠτΔ: «Η Κύπρος θα αξιοποιήσει το SAFE με σκοπό την ενίσχυση των αμυντικών μας δυνατοτήτων»

Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη, είπε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Αντόνιο Κόστα, ο οποίος είχε σήμερα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, σημειώνοντας ότι η ΕΕ βασίζεται στην Κύπρο για τη διαχείριση κατά την Προεδρία της, αρκετών σημαντικών ζητημάτων που απασχολούν την ΕΕ, ενώ αναφερόμενος στο πρόγραμμα SAFE είπε ότι καμιά τρίτη χώρα, η οποία απειλεί την ασφάλεια κράτους μέλους της ΕΕ, δεν μπορεί να το αξιοποιήσει.

