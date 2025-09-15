Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Δολοφονία Κερκ: «Εγώ ήμουν, λυπάμαι», παραδέχτηκε σε διαδικτυακό φόρουμ ο Τάιλερ Ρόμπινσον

 15.09.2025 - 22:47
Ο Τάιλερ Ρόμπινσον, που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, φαίνεται ότι είχε ομολογήσει την πράξη σε φίλους σε διαδικτυακή συνομιλία, λίγες ώρες πριν παραδοθεί στις Αρχές, αποκαλύπτει τη Δευτέρα η Washington Post.

Ο 22χρονος είχε στείλει το μήνυμα σε μια κλειστή ομάδα διαδικτυακών φίλων με περίπου 30 μέλη.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Βρέθηκε DNA στο σημείο της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ - Ανήκει στον Τάιλερ Ρόμπινσον

Μέλος της ομαδικής συνομιλίας μοιράστηκε ένα screenshot της συνομιλίας με την εφημερίδα και επιβεβαίωσε ότι προήλθε από τον λογαριασμό του Ρόμπινσον.

«Γεια σας παιδιά, έχω άσχημα νέα για όλους σας», ανέφερε το μήνυμα από λογαριασμό του Ρόμπινσον στην πλατφόρμα Discord. «Εγώ ήμουν χθες στο UVU [ενν. το Πανεπιστήμιο όπου έγινε η δολοφονία]. Λυπάμαι για όλα αυτά».

«Θα παραδοθώ μέσω ενός φίλου σερίφη σε λίγα λεπτά», συνέχιζε το μήνυμα, που δημοσιεύτηκε στις 19:57 της Πέμπτης (τοπική ώρα στη Γιούτα). «Ευχαριστώ για όλες τις όμορφες στιγμές και τα γέλια, ήσασταν όλοι υπέροχοι, σας ευχαριστώ όλους για όλα», έγραψε ακόμη.

Ο Ρόμπινσον συνελήφθη στις 22:00 το ίδιο βράδυ, ανέφερε ο επικεφαλής του FBI Κας Πάτελ.

Κανένας δεν απάντησε στον Ρόμπινσον εκείνο το βράδυ, σύμφωνα με τα screenshot που απέκτησε η αμερικανική εφημερίδα. Την επόμενη μέρα, ένας μέλος της ομάδας έγραψε ότι η ομολογία φαινόταν να είναι αληθινή και ζήτησε από τα μέλη να «προσευχηθούν για τον Τάιλερ και τη μετάνοιά του».

«Αν και η πολιτική του Τσάρλι Κερκ δεν ήταν αποδεκτή από ορισμένους, ζητώ να προσευχηθούμε όλοι για αυτόν και την οικογένειά του σε αυτές τις στιγμές σύγχυσης», πρόσθεσε ο φίλος.

«Πυροβόλησαν τον Τσάρλι Κερκ», έγραψε ένα μέλος της ομάδας μόλις έγινε γνωστή η δολοφονία του Κερκ. «Ο αδερφός δεν άξιζε να φύγει έτσι, είναι λυπηρό», έγραψε άλλο μέλος μερικές ώρες αργότερα.

Η Discord παρείχε αντίγραφο του μηνύματος με την ομολογία στις Αρχές. Αρχικά η Discord είχε δηλώσει ότι η εσωτερική έρευνα δεν βρήκε «καμία απόδειξη ότι ο ύποπτος σχεδίασε αυτό το περιστατικό ή προώθησε τη βία μέσα στην πλατφόρμα».

Η New York Times είχαν αναφέρει μια άλλη συνομιλία σε μια διαφορετική ομάδα στο Discord νωρίτερα την ίδια μέρα, αφότου οι Αρχές δημοσίευσαν φωτογραφίες ενός υπόπτου για τον πυροβολισμό.

Σε αυτή ο Ρόμπινσον αστειευόταν ότι ένας «δίδυμος» προσπαθούσε να τον βάλει σε μπελάδες.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

 

Μας τα «γυρίζει» ο καιρός: Πότε να αναμένουμε βροχές και καταγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν - Αναλυτική πρόγνωση

 15.09.2025 - 22:30
Το γνώριζες; 5 τρόποι για να πάρεις δωρεάν προϊόντα μέσα από το Temu

 15.09.2025 - 23:00
