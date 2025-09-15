Το γνώριζες; 5 τρόποι για να πάρεις δωρεάν προϊόντα μέσα από το Temu

Ecommbx
 15.09.2025 - 23:00
Μάλλον έχει ήδη κάνει αγορές μέσα από το Temu. Η πλατφόρμα είναι γνωστή για τις χαμηλές τιμές της. Αλλά το ξέρεις ότι μπορείς να πάρεις ακόμα και δωρεάν προϊόντα μέσα από αυτή;

Εδώ είναι 5 τρόποι:

1. Πρόσκληση Φίλων (Referral Program)

Το πιο γνωστό και αποδοτικό σύστημα για να κερδίσεις δωρεάν προϊόντα είναι μέσω του προγράμματος παραπομπής. Πώς λειτουργεί:

-Ανοίγεις την εφαρμογή Temu

-Πατάς στην επιλογή “Earn credits” ή “Free gifts”

-Παίρνεις τον προσωπικό σου σύνδεσμο πρόσκλησης

-Τον στέλνεις σε φίλους, γνωστούς, ή ακόμα και στα social media σου

Αν οι φίλοι σου κάνουν λήψη της εφαρμογής και δημιουργήσουν λογαριασμό μέσω του link σου, κερδίζεις credits ή δωρεάν προϊόντα. Το trick είναι να προσκαλέσεις χρήστες που δεν έχουν ξαναχρησιμοποιήσει το Temu. Μόνο τότε μετράει η παραπομπή.

2. Παιχνίδια & Προκλήσεις (Mini Games)

Το Temu προσφέρει κατά καιρούς παιχνίδια τύπου “spin & win” ή “scratch cards” μέσα στην εφαρμογή του. Τι μπορείς να κερδίσεις:

Δωρεάν προϊόντα (όπως ακουστικά, gadgets, κοσμήματα)

Πόντους για εκπτώσεις

Κουπόνια μεταφορικών

Πού θα τα βρεις: Συνήθως εμφανίζονται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής ή κάτω από τις καρτέλες “Earn” ή “Bonus Zone”.

3. Χρήση Κωδικών Προσφοράς (Promo Codes)

Πολλοί influencers στο TikTok, Instagram ή YouTube μοιράζονται ειδικούς κωδικούς προσφοράς που δίνουν:

Έκπτωση στο πρώτο καλάθι

Δωρεάν αποστολή

Δωρεάν δώρο σε συγκεκριμένες παραγγελίες

Τιπ: Αναζήτησε στο Google ή TikTok «Temu free code» ή «Temu promo gift 2025».

4. Αξιοποίηση Κουπονιών & Πόντων

Μέσα στην εφαρμογή, υπάρχουν:

Daily check-in rewards: Μπαίνεις καθημερινά και μαζεύεις πόντους

Task center: Εκπλήρωσε απλές ενέργειες (π.χ. βαθμολόγηση προϊόντος) και πάρε ανταμοιβές

Lucky draws: Κληρώσεις με βάση τις αγορές ή δραστηριότητά σου

Με αυτούς τους πόντους μπορείς να:

Αγοράσεις προϊόντα με έκπτωση
Ανταλλάξεις πόντους με δωρεάν αντικείμενα

5. Flash Προσφορές με Μηδενική Τιμή

Κατά καιρούς, το Temu προσφέρει flash deals με προϊόντα 0,00€ — αρκεί να πληρώσεις μόνο τα μεταφορικά. Προσοχή: Είναι περιορισμένα κομμάτια, άρα χρειάζεται να παρακολουθείς συχνά την εφαρμογή ή να ενεργοποιήσεις ειδοποιήσεις.

ΠΗΓΗ: Itspossible.gr

 15.09.2025 - 22:47
Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη, είπε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Αντόνιο Κόστα, ο οποίος είχε σήμερα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, σημειώνοντας ότι η ΕΕ βασίζεται στην Κύπρο για τη διαχείριση κατά την Προεδρία της, αρκετών σημαντικών ζητημάτων που απασχολούν την ΕΕ, ενώ αναφερόμενος στο πρόγραμμα SAFE είπε ότι καμιά τρίτη χώρα, η οποία απειλεί την ασφάλεια κράτους μέλους της ΕΕ, δεν μπορεί να το αξιοποιήσει.

