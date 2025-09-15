Το γνώριζες; 5 τρόποι για να πάρεις δωρεάν προϊόντα μέσα από το Temu

Εδώ είναι 5 τρόποι:
1. Πρόσκληση Φίλων (Referral Program)
Το πιο γνωστό και αποδοτικό σύστημα για να κερδίσεις δωρεάν προϊόντα είναι μέσω του προγράμματος παραπομπής. Πώς λειτουργεί:
-Ανοίγεις την εφαρμογή Temu
-Πατάς στην επιλογή “Earn credits” ή “Free gifts”
-Παίρνεις τον προσωπικό σου σύνδεσμο πρόσκλησης
-Τον στέλνεις σε φίλους, γνωστούς, ή ακόμα και στα social media σου
Αν οι φίλοι σου κάνουν λήψη της εφαρμογής και δημιουργήσουν λογαριασμό μέσω του link σου, κερδίζεις credits ή δωρεάν προϊόντα. Το trick είναι να προσκαλέσεις χρήστες που δεν έχουν ξαναχρησιμοποιήσει το Temu. Μόνο τότε μετράει η παραπομπή.
2. Παιχνίδια & Προκλήσεις (Mini Games)
Το Temu προσφέρει κατά καιρούς παιχνίδια τύπου “spin & win” ή “scratch cards” μέσα στην εφαρμογή του. Τι μπορείς να κερδίσεις:
Δωρεάν προϊόντα (όπως ακουστικά, gadgets, κοσμήματα)
Πόντους για εκπτώσεις
Κουπόνια μεταφορικών
Πού θα τα βρεις: Συνήθως εμφανίζονται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής ή κάτω από τις καρτέλες “Earn” ή “Bonus Zone”.
3. Χρήση Κωδικών Προσφοράς (Promo Codes)
Πολλοί influencers στο TikTok, Instagram ή YouTube μοιράζονται ειδικούς κωδικούς προσφοράς που δίνουν:
Έκπτωση στο πρώτο καλάθι
Δωρεάν αποστολή
Δωρεάν δώρο σε συγκεκριμένες παραγγελίες
Τιπ: Αναζήτησε στο Google ή TikTok «Temu free code» ή «Temu promo gift 2025».
4. Αξιοποίηση Κουπονιών & Πόντων
Μέσα στην εφαρμογή, υπάρχουν:
Daily check-in rewards: Μπαίνεις καθημερινά και μαζεύεις πόντους
Task center: Εκπλήρωσε απλές ενέργειες (π.χ. βαθμολόγηση προϊόντος) και πάρε ανταμοιβές
Lucky draws: Κληρώσεις με βάση τις αγορές ή δραστηριότητά σου
Με αυτούς τους πόντους μπορείς να:
Αγοράσεις προϊόντα με έκπτωση
Ανταλλάξεις πόντους με δωρεάν αντικείμενα
5. Flash Προσφορές με Μηδενική Τιμή
Κατά καιρούς, το Temu προσφέρει flash deals με προϊόντα 0,00€ — αρκεί να πληρώσεις μόνο τα μεταφορικά. Προσοχή: Είναι περιορισμένα κομμάτια, άρα χρειάζεται να παρακολουθείς συχνά την εφαρμογή ή να ενεργοποιήσεις ειδοποιήσεις.
