Θρήνος στην Ελλάδα: Μυστήριο με τον ξαφνικό θάνατο 21χρονου - Κατέρρευσε μπροστά από τον υπολογιστή του

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο νεαρός καθόταν στο σπίτι του και ασχολούνταν με τον υπολογιστή του.

Ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε, ενώ εντοπίστηκε από στενό συγγενικό του πρόσωπο.

Το θλιβερό περιστατικό σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας.

Φως στα αίτια του θανάτου θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr