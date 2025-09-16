Ήταν όλοι… άριστοι: Απολύθηκαν μόλις δύο άτομα στο κυπριακό δημόσιο τα τελευταία πέντε χρόνια - Ανέβηκαν οι βαθμολογίες

Δεν είναι λίγα τα τμήματα όπου οι εργαζόμενοι βαθμολογήθηκαν με βαθμούς κοντά στο 10 από τα 10.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha «ήταν ξανά όλοι εξαίρετοι. Τι κι αν ο στόχος του νέου συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων ήταν να ανατρέψει ισοπεδωτικές προσεγγίσεις προηγούμενων ετών, η έκθεση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας για το 2024 φανερώνει τάσεις επιστροφής από οκτώ κόμμα εβδομήντα τέσσερα που ήταν ο μέσος όρος της βαθμολογίας το 2023, όταν πρωτοεφαρμόστηκε το νέο σύστημα, πέρυσι σημείωσε άνοδο αγγίζοντας το εννιά κόμμα μηδέν ένα.

Ο μέσος όρος βαθμολογίας παρουσίασε αύξηση, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις ήταν σημαντική. Ενδεικτικό παράδειγμα η Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου με μέση βαθμολογία το απόλυτο δέκα.

Από οκτώ κόμμα εβδομήντα ένα το 2023. Ιδιαίτερα υψηλή ήταν και η μέση βαθμολογία στο Υπουργείο Υγείας, αγγίζοντας το εννιά κόμμα ογδόντα τέσσερα, ενώ στη δικαστική υπηρεσία έφτασε το εννιά κόμμα πενήντα πέντε. Από εννιά κόμμα δεκατέσσερα που ήταν το 2023.

Υπάρχουν όμως και οι εξαιρέσεις, όπως στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, όπου ο μέσος όρος έπεσε στο οκτώ κόμμα σαράντα οχτώ από εννιά κόμμα δεκατρία το 2023 και στο υφυπουργείο Ναυτιλίας που περιορίστηκε στο οκτώ κόμμα εξήντα δύο.

Από το 2020 μέχρι τις 15 Αυγούστου του 2025 απολύθηκαν δύο άτομα, ενώ υπήρξαν εφτά αναγκαστικές αφυπηρετήσεις. Τρεις υποβιβάστηκαν σε κατώτερη κλίμακα. Σε δέκα περιπτώσεις επιβλήθηκε χρηματική ποινή και σε έντεκα υπαλλήλους έγινε αυστηρή επίπληξη. Το 2024 το εξήντα εννιά κόμμα τέσσερα τοις εκατό των δημοσίων υπαλλήλων ήταν κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού».