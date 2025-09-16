Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Video: Εικόνες Αποκάλυψης στη Γάζα: Χιλιάδες Παλαιστίνιοι ψάχνουν οδό διαφυγής ενώ τα ισραηλινά τανκς μπαίνουν στην πόλη

 16.09.2025 - 20:59
Video: Εικόνες Αποκάλυψης στη Γάζα: Χιλιάδες Παλαιστίνιοι ψάχνουν οδό διαφυγής ενώ τα ισραηλινά τανκς μπαίνουν στην πόλη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η νέα χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στην Πόλη της Γάζας, καθώς η στρατιωτική ηγεσία επιδιώκει να πετύχει νέα πλήγματα σε βάρος της Χαμάς, με απώτερο στόχο τον εντοπισμό του νέου ηγέτη του στρατιωτικού βραχίονα της οργάνωσης, αλ-Χαντάντ.

Την ίδια στιγμή, χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους αναζητώντας απεγνωσμένα οδό διαφυγής, καθώς η πόλη της Γάζας βομβαρδίζεται.


Σε βίντεο που δημοσιοποίησαν οι IDF, φαίνονται οι δυνάμεις της 98ης Μεραρχίας να εισέρχονται στην Πόλη, υποστηριζόμενες από την Ισραηλινή Αεροπορία και το Ναυτικό.

Ο στρατός αναφέρει πως χτυπήθηκαν δεκάδες «υποδομές τρομοκρατίας», συμπεριλαμβανομένων παρατηρητηρίων και κτιρίων γεμάτων εκρηκτικά.

Η επιχείρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων εισέρχεται σε μια πιο επιθετική φάση - όπως ενημερώνουν - με τη 98η Μεραρχία να παίρνει τον έλεγχο σε περιοχές της πόλης της Γάζας, ενώ η 162η Μεραρχία έχει ήδη αναλάβει επαρχιακές περιοχές.

Οι IDF έκαναν γνωστό ότι η 36η Μεραρχία αναμένεται να ενταχθεί στην επιχείρηση τις επόμενες μέρες.

Εικόνες Αποκάλυψης στη Γάζα: Χιλιάδες Παλαιστίνιοι ψάχνουν οδό διαφυγής ενώ τα ισραηλινά τανκς μπαίνουν στην πόλη

Εθνικό καθήκον η επιστροφή των ομήρων

Η στρατιωτική ηγεσία, υπό την καθοδήγηση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου, Αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ, τονίζει την επιστροφή των ομήρων ως κύριο στόχο της επιχείρησης, δηλώνοντας πως η διαδικασία αυτή αποτελεί «πόλεμο και εθνική ηθική δέσμευση».

Ο Ζαμίρ, σε δήλωσή του, ανέφερε ότι «η επιστροφή των ομήρων είναι καθήκον εθνικής σημασίας και ηθικής υποχρέωσης».

gaza__3_


Ο στρατηγός Ζαμίρ σημείωσε ότι η επιχείρηση προχωρά «συνδυάζοντας χερσαίες δυνάμεις, ακριβή πυρά και ποιοτική πληροφορία», ενώ πρόσθεσε ότι στοχεύει στην ενίσχυση των πληγμάτων κατά της Χαμάς, ώστε ο πόλεμος να πλησιάσει στην ολοκλήρωσή του.


Σύμφωνα με τον Ζαμίρ, η Χαμάς έχει ήδη δεχτεί σοβαρά πλήγματα: «Έχουμε διαλύσει το κύριο μέρος της στρατιωτικής της ισχύος, και τώρα ενισχύουμε τα επιτεύγματα που θα μας επιτρέψουν να φέρουμε το τέλος του πολέμου πιο κοντά».

Παρά τις προηγούμενες αντιδράσεις του στην εν εξελίξει επιχείρηση, ο Ζαμίρ δήλωσε πως ήταν καθήκον του να παρουσιάσει όλα τα δυνατά σενάρια και να καταθέσει τις προτάσεις του στην πολιτική ηγεσία. Ανέφερε, επίσης, ότι οι IDF λειτουργούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αποσκοπώντας στη μείωση των θυμάτων αμάχων.

Φοβάται επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα η Κάλλας

Η ευρωπαϊκή ηγεσία, από την πλευρά της, εκφράζει ανησυχία για τις συνέπειες της ισραηλινής επιχείρησης στη Γάζα. Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, δήλωσε ότι η ισραηλινή επιχείρηση θα επιδεινώσει την ήδη κρίσιμη κατάσταση στην περιοχή, προκαλώντας περισσότερο θάνατο, καταστροφή και εκτοπισμούς.

Εικόνες Αποκάλυψης στη Γάζα: Χιλιάδες Παλαιστίνιοι ψάχνουν οδό διαφυγής ενώ τα ισραηλινά τανκς μπαίνουν στην πόλη


Η ΕΕ προγραμματίζει να ανακοινώσει νέες πιέσεις προς την ισραηλινή κυβέρνηση την Τετάρτη, εν όψει της συνεχούς κλιμάκωσης του στρατιωτικού ελέγχου στη Γάζα.

Και η Αίγυπτος από την πλευρά της, προειδοποίησε ότι η περιοχή «βρίσκεται στο χείλος μιας νέας φάσης απόλυτου χάους λόγω της απερισκεψίας και της επίμονης αλαζονείας του Ισραήλ».

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου κατέκρινε, επίσης τη διεθνή κοινότητα για «την αδράνεια της απέναντι στα εγκλήματα γενοκτονίας».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

 

