«Φρένο» από την Ελεγκτική Υπηρεσία για Ελεγκτικό Συμβούλιο - «Θα επιφέρει περισσότερα προβλήματα παρά λύσεις»

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτη Ενημέρωση», ο Εκπρόσωπος Τύπου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, Μάριος Πετρίδης, χαρακτήρισε το προτεινόμενο σχήμα ως πρωτοφανές. Όπως τόνισε, το μοντέλο που προωθείται δεν συναντάται ούτε στην Ευρώπη ούτε διεθνώς και ουσιαστικά δημιουργεί «μια μικρή ελεγκτική υπηρεσία που θα ελέγχει την κανονική, η οποία έχει συνταγματική αποστολή να ελέγχει την εκτελεστική εξουσία».

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Η πρόταση προβλέπει τριμελές Ελεγκτικό Συμβούλιο, το οποίο θα διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα απαρτίζεται από δύο λογιστές ελεγκτές και έναν νομικό. Μεταξύ άλλων, θα έχει την αρμοδιότητα να παρακολουθεί την υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος της Υπηρεσίας, να εξετάζει προσχέδια εκθέσεων και να υποβάλλει εισηγήσεις στον Γενικό Ελεγκτή.

Οι ενστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Σύμφωνα με τον κ. Πετρίδη, η δημιουργία του Συμβουλίου θα επιφέρει περισσότερα προβλήματα παρά λύσεις. Όπως υποστήριξε, το όργανο δεν θα διαθέτει δική του υπηρεσία ή μόνιμο προσωπικό, με αποτέλεσμα να εξαρτάται απόλυτα από τον Γενικό Ελεγκτή για να εκτελέσει το έργο του, δημιουργώντας καθυστερήσεις και παρεμπόδιση της ομαλής λειτουργίας. Επιπλέον, η Υπηρεσία θεωρεί τη ρύθμιση αντισυνταγματική και μη λειτουργική, επισημαίνοντας ότι η συλλογικότητα που επικαλείται το νομοσχέδιο υπάρχει ήδη με θεσμοθετημένο τρόπο.

Η θέση της Κυβέρνησης

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης απέρριψε τις ενστάσεις, υποστηρίζοντας πως το Ελεγκτικό Συμβούλιο δεν θα περιορίζει τις εξουσίες του Γενικού Ελεγκτή, αλλά θα τις ενισχύει, μέσα από την εμπειρογνωμοσύνη των τριών μελών που θα το απαρτίζουν.

Συμφωνία στα άλλα δύο σκέλη

Παρά τις έντονες διαφωνίες για το Συμβούλιο, η Ελεγκτική Υπηρεσία συμφωνεί με τις άλλες δύο βασικές πτυχές της μεταρρύθμισης: τον καθορισμό οκταετούς θητείας για τον Γενικό και Βοηθό Γενικό Ελεγκτή, καθώς και την οικονομική αυτονόμηση της Υπηρεσίας.