ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Μας άνοιξε η όρεξη»: Το νέο σουβλατζίδικο στη Λευκωσία που κάνει θραύση με τις παφίτικες πίτες του - Δείτε φωτογραφίες

 18.09.2025 - 09:39
«Μας άνοιξε η όρεξη»: Το νέο σουβλατζίδικο στη Λευκωσία που κάνει θραύση με τις παφίτικες πίτες του - Δείτε φωτογραφίες

Η άφιξη του «Τατά» στον χάρτη των σουβλακιών της πόλης δείχνει πως το αγαπημένο μας street food μπορεί να παρουσιαστεί αλλιώς: με σεβασμό στην παράδοση, αλλά και με μια πιο μοντέρνα αισθητική.

Βρεθήκαμε στο νέο σουβλατζίδικο της λεωφόρου Στροβόλου μία δροσερή Τετάρτη βράδυ για να δοκιμάσουμε το σουβλάκι της πολυαναμενόμενης νέας άφιξης της πρωτεύουσας. Οι προσδοκίες μας υψηλές αφού πίσω από το συγκεκριμένο εγχείρημα βρίσκονται τα αδελφια Γιώργος και Χρίστος Χειμωνίδης που έχουν βάλει την σφραγίδα τους στα επιτυχημένα εστιατόρια Salt & Fire, Cor και Biga.

0788fa38-2e4a-462f-8600-f6a0847a2f91.jpg

Το μενού μικρό και περιεκτικό αφού εδώ έρχεσαι για να φας αποκλειστικά σουβλάκι στην παφίτικη μονούα πίτα, την κανονική παφίτικη και την ενισχυμένη. Παράλληλα, θα βρεις στο μενού 3 διαφορετικές σαλάτες, τηνανητές πατάτες, ξυδάτα, αλοιφές, γιαούρτι και λουκουμάδες για το τέλος.

Στο τραπέζι, ξεκινώντας το γεύμα μας ήρθαν όλα τα κλασικά της κυπριακής κουζίνας, με μια φρεσκάδα που έκανε τη διαφορά. Το χοιρινό σουβλάκι ήταν καλοψημένο, ζουμερό, με σωστά ισορροπημένο αλάτι και μυρωδικά. Οι σεφταλιές είχαν τραγανό περίβλημα και πλούσια γέμιση, χωρίς περιττά λίπη, κάτι που σπάνια συναντάς. Το κοτόπουλο σουβλάκι, μαριναρισμένο και ψημένο σωστά, παρέμεινε τρυφερό και γεμάτο γεύση.

93c109f7-f36e-4356-9b4e-c62e101594fa.jpg

Συνοδευτικά, η κυπριακή σαλάτα ξεχώρισε: φρεσκάδα από τη μεγλιστιρίδα, γλύκα από την ώριμη ντομάτα και δροσιά από το χαλίτζι, μια τριάδα που έδεσε αρμονικά. Οι πατάτες τηγανητές ήρθαν τραγανές και καλοτηγανισμένες, ενώ οι σάλτσες – ταχίνι και τζατζίκι – φρέσκες, με έντονη γεύση και σωστή υφή. Το χαλλούμι στη σχάρα ήταν ίσως η πιο χαρακτηριστική στιγμή του μενού: σωστό ψήσιμο, με την εξωτερική επιφάνεια καλοψημένη και το εσωτερικό να παραμένει μαλακό.

Για να συνοδέψουμε, επιλέξαμε κυπριακή craft draft μπίρα, που ταίριαξε ιδανικά με τις έντονες γεύσεις του τραπεζιού, δίνοντας την απαραίτητη ισορροπία.

27eb2c5e-b080-4e05-831b-05a577518c2a.jpg

eaf7390e-555e-4da6-b5d0-eb8a6be54597 (1).jpg

Ο χώρος

Εκεί που διαφοροποιείται πραγματικά ο «Τατάς» είναι ο χώρος. Μοντέρνος, μίνιμαλ, με καθαρές γραμμές και μια μεγάλη μοναστηριακή τάβλα στο κέντρο που δημιουργεί αίσθηση κοινότητας. Οι χαμηλοί πάγκοι και τα εξωτερικά τραπεζάκια προσφέρουν επιλογές για πιο χαλαρή διάθεση. Δεν θυμίζει σε τίποτα το τυπικό σουβλατζίδικο – μοιάζει περισσότερο με μια νέα πρόταση για το πώς μπορεί να εξελιχθεί το παραδοσιακό σουβλάκι στο σήμερα.

bfadae18-b5f5-4c6e-9a5b-77c62df80012 (1).jpg

be2eac7b-d67f-4cc8-9a4c-ab17b3e17e1b (1).jpg

Ο Τατάς αποδεικνύει ότι το σουβλάκι δεν χρειάζεται να είναι απλώς «γρήγορο φαγητό». Μπορεί να είναι προσεγμένο, ισορροπημένο και γευστικό, χωρίς να χάνει την ταυτότητά του. Ένα νέο στέκι που αξίζει να δοκιμάσεις, ειδικά αν θέλεις να δεις την αγαπημένη κυπριακή παράδοση μέσα από έναν πιο σύγχρονο φακό.

(22435377) Λεωφόρος Στροβόλου 136, Στρόβολος, Λευκωσία. Δ-Κ 12.00-15.00 & 18.00-23.30.
Instagram: otatassouvlaki

 
ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com

Στο πλαίσιο της εκστρατείας για την ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου και ελκυστικού επενδυτικού προορισμού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αναχωρεί σήμερα το πρωί για το Τορόντο του Καναδά.

