«Μας άνοιξε η όρεξη»: Το νέο σουβλατζίδικο στη Λευκωσία που κάνει θραύση με τις παφίτικες πίτες του - Δείτε φωτογραφίες

Βρεθήκαμε στο νέο σουβλατζίδικο της λεωφόρου Στροβόλου μία δροσερή Τετάρτη βράδυ για να δοκιμάσουμε το σουβλάκι της πολυαναμενόμενης νέας άφιξης της πρωτεύουσας. Οι προσδοκίες μας υψηλές αφού πίσω από το συγκεκριμένο εγχείρημα βρίσκονται τα αδελφια Γιώργος και Χρίστος Χειμωνίδης που έχουν βάλει την σφραγίδα τους στα επιτυχημένα εστιατόρια Salt & Fire, Cor και Biga.

Το μενού μικρό και περιεκτικό αφού εδώ έρχεσαι για να φας αποκλειστικά σουβλάκι στην παφίτικη μονούα πίτα, την κανονική παφίτικη και την ενισχυμένη. Παράλληλα, θα βρεις στο μενού 3 διαφορετικές σαλάτες, τηνανητές πατάτες, ξυδάτα, αλοιφές, γιαούρτι και λουκουμάδες για το τέλος.

Στο τραπέζι, ξεκινώντας το γεύμα μας ήρθαν όλα τα κλασικά της κυπριακής κουζίνας, με μια φρεσκάδα που έκανε τη διαφορά. Το χοιρινό σουβλάκι ήταν καλοψημένο, ζουμερό, με σωστά ισορροπημένο αλάτι και μυρωδικά. Οι σεφταλιές είχαν τραγανό περίβλημα και πλούσια γέμιση, χωρίς περιττά λίπη, κάτι που σπάνια συναντάς. Το κοτόπουλο σουβλάκι, μαριναρισμένο και ψημένο σωστά, παρέμεινε τρυφερό και γεμάτο γεύση.

Συνοδευτικά, η κυπριακή σαλάτα ξεχώρισε: φρεσκάδα από τη μεγλιστιρίδα, γλύκα από την ώριμη ντομάτα και δροσιά από το χαλίτζι, μια τριάδα που έδεσε αρμονικά. Οι πατάτες τηγανητές ήρθαν τραγανές και καλοτηγανισμένες, ενώ οι σάλτσες – ταχίνι και τζατζίκι – φρέσκες, με έντονη γεύση και σωστή υφή. Το χαλλούμι στη σχάρα ήταν ίσως η πιο χαρακτηριστική στιγμή του μενού: σωστό ψήσιμο, με την εξωτερική επιφάνεια καλοψημένη και το εσωτερικό να παραμένει μαλακό.

Για να συνοδέψουμε, επιλέξαμε κυπριακή craft draft μπίρα, που ταίριαξε ιδανικά με τις έντονες γεύσεις του τραπεζιού, δίνοντας την απαραίτητη ισορροπία.