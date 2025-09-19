Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οδηγοί προσοχή: Κλείνει αυτοκινητόδρομος στη Λεμεσό λόγω εργασιών – Δείτε ποιες μέρες

 19.09.2025 - 19:12
Οδηγοί προσοχή: Κλείνει αυτοκινητόδρομος στη Λεμεσό λόγω εργασιών – Δείτε ποιες μέρες

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ανακοίνωσε ότι την Τρίτη, 23/9/2025, και την Τετάρτη, 24/9/2025, από η ώρα 22:00 το βράδυ μέχρι και τις 05:30 της επόμενης ημέρας, θα εκτελούνται εργασίες κλεισίματος του ερείσματος με στηθαία ασφαλείας από σκυρόδεμα, στη λωρίδα επιτάχυνσης στον κόμβο Παρεκκλησιάς, με κατεύθυνση προς Λεμεσό.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών θα είναι κλειστή η λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου σε μήκος 300 μέτρα περίπου στην κατεύθυνση προς Λεμεσό και η τροχαία κίνηση θα διεξάγεται μέσω της λωρίδας βραδείας κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με το Τμήμα επίσης, θα είναι κλειστή η είσοδος από τον παραλιακό δρόμο στον αυτοκινητόδρομο προς Λεμεσό στον κόμβο Παρεκκλησιάς και η διακίνηση της τροχαίας προς Λεμεσό θα γίνεται μέσω του παραλιακού δρόμου και του κόμβου Αγίου Τύχωνα.

Περαιτέρω το Τμήμα Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με το ΓΤΠ, ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα, 22/9/2025, μέχρι και την Παρασκευή, 3/10/2025, εκτός Σαββατοκύριακου και αργίας, από τις 08:30 μέχρι τις 15:00, σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου Πάφου-Λεμεσού (Α6) και στις δύο κατευθύνσεις, σε μήκος δρόμου 1,5-2 χλμ/ανά μέρα, θα εκτελούνται περιοδικά εργασίες άρδευσης στην κεντρική διαχωριστική νησίδα για συνολικό μήκος 17,5 χιλιομέτρων περίπου, από το Τμήμα Δασών.

Το Τμήμα προσθέτει ότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα κλείνει τμηματικά η λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας.

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

