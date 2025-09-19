Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σχολεία σε αναβρασμό: «Οι μαθητές δεν πρέπει να εξυπηρετούν αλλότρια συμφέροντα»

 19.09.2025 - 21:12
Σχολεία σε αναβρασμό: «Οι μαθητές δεν πρέπει να εξυπηρετούν αλλότρια συμφέροντα»

Η ένταση στα σχολεία συνεχίζεται, με τους μαθητές να βγαίνουν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τις κακές υποδομές και τα προβλήματα με τον κλιματισμό.

Για τρίτη μέρα μαθητές σε σχολεία της Πάφου, της Λευκωσίας και της Λεμεσού προχώρησαν σε αυθόρμητη αποχή από τα μαθήματα τους, με την κατάσταση να προκαλεί έντονη αντίδραση από τις αρμόδιες αρχές.

Σε επιτόπια επίσκεψή του στη Λεμεσό, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, Παύλος Μυλωνάς, χαρακτήρισε απαράδεκτο το γεγονός ότι οι μαθητές αποφεύγουν τις σχολικές αίθουσες για «την παραμικρή αφορμή», υποστηρίζοντας πως τέτοιες ενέργειες «εξυπηρετούν αλλότρια συμφέροντα». Παράλληλα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Omega και της δημοσιογράφου Μαρίας Πολυκάρπου, ο κ. Μυλωνάς,  τόνισε την ανάγκη άμεσης παρέμβασης για τα αυξανόμενα περιστατικά παραβατικότητας στα σχολεία και κάλεσε την αστυνομία, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Αρχηγό Αστυνομίας να δώσουν εξηγήσεις.

Από την πλευρά της, η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου υπεραμύνθηκε της σταδιακής εφαρμογής του τριετούς σχεδίου δράσης για τα κλιματιστικά, ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, και κάλεσε σε ψυχραιμία: «Όλο αυτό που συμβαίνει βασίζεται σε παραπληροφόρηση και πιθανώς σε άλλα κίνητρα. Ας κριθούμε στο τέλος αυτού του εγχειρήματος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι μαθητές, μέσω της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (ΠΣΕΜ), ανακοίνωσαν ήδη νέα παγκύπρια αποχή για την ερχόμενη Δευτέρα, διαμαρτυρόμενοι για την ανεπάρκεια υποδομών και τις συχνές διακοπές ρεύματος που καθιστούν τα κλιματιστικά ανενεργά.

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

