Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος γέφυρα Ευρώπης και Μέσης Ανατολής για επιχειρήσεις

Μιλώντας στο γεύμα εργασίας, (γύρω στις 8μμ ώρα Κύπρου), ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι «αυτή είναι η πρώτη μου επίσκεψη στον Καναδά και αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας μας για να παρουσιάσουμε την Κύπρο. Έχω επισκεφθεί για τον ίδιο σκοπό τη Νέα Υόρκη, το Τέξας και το Silicon Valley για προσέλκυση ξενων επενδύσεων στην Κύπρο.

Η χώρας μας, στη διακυβέρνηση της οποίας βρίσκομαι από τον Μάρτιο του 2023, είναι σε ένα ξεκάθαρο δρόμο ανάπτυξης και μεταμόρφωσης της. Είμαστε κράτος μέλος της ΕΕ, αλλά είμαστε, επίσης, μέρος της Μέσης Ανατολής. Άρα, επενδύοντας στην Κύπρο επενδύετε σε μια αγορά 450 εκ. ανθρώπων και την ίδια ώρα, και σε μεγάλη αγορά στην ευρύτερη Μέση Ανατολή».

Πρόσθεσε ότι «σε αυτούς τους πολύ ταραχώδεις καιρούς, όχι μόνο από πολιτικής άποψης αλλά και από οικονομικής, η κυπριακή οικονομία έχει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης με 3,4%, το δημόσιο χρέος είναι κάτω από 60% και μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι περίπου 53%, ενώ έχουμε πλεόνασμα», ανάμεσα σε πολλά άλλα.

Αναφέρθηκε εξάλλου στο πρόγραμμα Minds In Cyprus για επαναπατρισμό ταλέντων και επιστημόνων στην Κύπρο που άρχισε η Κυβέρνηση από το Λονδίνο, προσθέτοντας πως η προσπάθεια θα συνεχιστεί και στο Μπίρμιγχαμ, στην Ελλάδα, στη Νέα Υόρκη.

«Την ίδια ώρα», πρόσθεσε, «εργαζόμαστε για να διευρύνουμε την παραγωγική βάση της οικονομίας μας. Η κυπριακή οικονομία βασιζόταν κυρίως στις υπηρεσίες και στον τουρισμό. Τώρα, όμως, αλλάζει η οικονομία, η οποία επεκτείνεται σε πολλούς τομείς, όπως ο τραπεζικός τομέας, οι επενδύσεις, ο τομέας των ακινήτων, η ναυτιλία, η ανώτερη εκπαίδευση, η Ενέργεια και άλλοι».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επεσήμανε ακόμα την τεράστια εγγύτητα της Κύπρου στις χώρας της περιοχής, αλλά και τη συνεργασία της Κύπρου με την Ινδία, υπογραμμίζοντας την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ινδίας κ. Ναρέντρα Μόντι στην Κύπρο, καθοδόν προς τον Καναδά.

Σημείωσε ακόμη ότι η Κύπρος αναπτύσσει τον τομέα της άμυνας σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, προσθέτοντας πως υπάρχουν πολλές επενδύσεις στον τομέα αυτό από την Ευρώπη, ενώ παράλληλα υπάρχει και στενή συνεργασία με ινδικές εταιρείες στον τομέα αυτό.

Είπε, επίσης, ότι πολλές εταιρείες και οργανισμοί, όπως η Eurobank δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην κυπριακή οικονομία η οποία, όπως ανέφερε, είναι ισχυρή.

Αναφέρθηκε, τέλος, στην επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, σημειώνοντας ότι μια από τις προτεραιότητες της είναι να καταστήσει την Ευρώπη πολύ πιο φιλική σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, διότι, όπως σημείωσε, «δεν είμαστε, και πρέπει να ενισχυθεί η Ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Και η Κύπρος θα διαδραματίσει τον ρόλο της σε αυτό».

Από την πλευρά του ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Fairfax κ. Πρεπ Γουάτσα, είπε καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι «όταν έχεις έναν ηγέτη χώρας που είναι τόσο φιλικός προς την επιχειρηματικότητα, η χώρα του δεν μπορεί παρά να τα πηγαίνει πολύ καλά», στον τομέα της οικονομίας.