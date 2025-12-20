Απαντά στις επικρίσεις Νικόλα Παπαδόπουλου η Κυβέρνηση - «Η πολιτική που ακολουθείται είναι μία»

"Η Κυβέρνηση είναι μία, η πολιτική που ακολουθείται είναι μία και καθορίζεται από τα όσα έχουν ανακοινώσει αμέσως μετά την πρόσφατη διακυβερνητική Σύνοδο στην Αθήνα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας» είπε στο Πρωινό Δρομολόγιο, στον δημοσιογράφο Φίλιππο Φιλίππου, ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος.

Σε διευκρινιστικές ερωτήσεις ο κύριος Βίκτωρας Παπαδόπουλος απάντησε ότι οι δηλώσεις και ανακοινώσεις Χριστοδουλίδη - Μητσοτάκη είναι σαφέστατες και τις διατύπωσαν οι ίδιοι.

