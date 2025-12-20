Ecommbx
Απαντά στις επικρίσεις Νικόλα Παπαδόπουλου η Κυβέρνηση - «Η πολιτική που ακολουθείται είναι μία»

Αντέδρασε η Κυβέρνηση διά του διευθυντή του γραφείου Τύπου του γραφείου του Προέδρου, Βίκτωρα Παπαδόπουλου, στις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου του ΔΗΚΟ στο ΡΙΚ, με τις οποίες της επέρριπτε ευθύνες για τη διαχείριση του θέματος της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: «Επίθεση» Νικόλα Παπαδόπουλου σε ΠτΔ για GSI - «Επιτέλους πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του»

"Η Κυβέρνηση είναι μία, η πολιτική που ακολουθείται είναι μία και καθορίζεται από τα όσα έχουν ανακοινώσει αμέσως μετά την πρόσφατη διακυβερνητική Σύνοδο στην Αθήνα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας» είπε στο Πρωινό Δρομολόγιο, στον δημοσιογράφο Φίλιππο Φιλίππου, ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος.

Σε διευκρινιστικές ερωτήσεις ο κύριος Βίκτωρας Παπαδόπουλος απάντησε ότι οι δηλώσεις και ανακοινώσεις Χριστοδουλίδη - Μητσοτάκη είναι σαφέστατες και τις διατύπωσαν οι ίδιοι.

