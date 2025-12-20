Ecommbx
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣτο «πόδι» οι Αρχές: Πάνω από 200 καταγγελίες για τροχαία αδικήματα μέσα σε μια νύχτα - Εννέα συλλήψεις
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στο «πόδι» οι Αρχές: Πάνω από 200 καταγγελίες για τροχαία αδικήματα μέσα σε μια νύχτα - Εννέα συλλήψεις

 20.12.2025 - 09:20
Στο «πόδι» οι Αρχές: Πάνω από 200 καταγγελίες για τροχαία αδικήματα μέσα σε μια νύχτα - Εννέα συλλήψεις

Η Αστυνομία Κύπρου έχει θέσει σε εφαρμογή δυναμικές, προληπτικές επιχειρήσεις παγκύπρια για καταπολέμηση της εγκληματικότητας και πρόληψη των οδικών συγκρούσεων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το βράδυ της Παρασκευής διενεργήθηκαν συνολικά 657 έλεγχοι σε οδηγούς και επιβάτες οχημάτων από τους οποίους προέκυψαν 206 καταγγελίες για διάφορα τροχαία αδικήματα.

Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών έλεγχων, διενεργήθηκαν 174 έλεγχοι αλκοτέστ από τους οποίους 58 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί και καταγγέλθηκαν για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ τρείς οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί σε προκαταρτικό έλεγχο ναρκοτέστ.

Προέκυψαν επίσης, εννέα συλλήψεις για αδικήματα που αφορούν στην παράνομη κατοχή περιουσίας, μαχαιροφορίας και παράνομης κατοχής επιθετικού οργάνου, παράνομης κατοχής άδειων στρατιωτικών γεμιστήρων, παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέθη και ανησυχία, καθώς επίσης και για εντάλματα προστίμου.

Στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν συνολικά 10 οχήματα για περαιτέρω εξετάσεις.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ και διαρκώς ενισχυόμενο σχέδιο πάταξης της εγκληματικότητας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες.

Αντέδρασε η Κυβέρνηση διά του διευθυντή του γραφείου Τύπου του γραφείου του Προέδρου, Βίκτωρα Παπαδόπουλου, στις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου του ΔΗΚΟ στο ΡΙΚ, με τις οποίες της επέρριπτε ευθύνες για τη διαχείριση του θέματος της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας.

