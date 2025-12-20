Απίστευτη ιστορία: 25χρονη έδωσε μάχη με τον καρκίνο παχέος εντέρου και νίκησε - Τα 3 συμπτώματα που δεν έπρεπε να αγνοήσει

Αφού υπέμεινε 12 κύκλους εξαντλητικής χημειοθεραπείας και στη συνέχεια μια μεγάλη χειρουργική επέμβαση, η Paige βρίσκεται πλέον σε ύφεση και παροτρύνει όλους να μην αγνοούν συμπτώματα που θα μπορούσαν να τους σώσουν τη ζωή, εστιάζοντας σε τρία από αυτά τα οποία αγνόησε.

Η πρώτη κολονοσκόπηση

Ανακαλώντας τη στιγμή που της ανακοινώθηκε η διάγνωση μετά από κολονοσκόπηση, η νεαρή γυναίκα είπε ότι την κατέκλυσε ο φόβος: «Απλώς ένιωσα το στομάχι μου να δένεται κόμπος. Ήταν ένα συναίσθημα που δεν είχα νιώσει ποτέ στη ζωή μου», είπε. «Το μυαλό μου πήγε αμέσως στο: “Θα πεθάνω;”. Ήταν ένα φρικτό συναίσθημα».

Περαιτέρω εξετάσεις αποκάλυψαν ότι ο καρκίνος ήταν σταδίου 3, πράγμα που σημαίνει ότι είχε αρχίσει να εξαπλώνεται πέρα από το έντερο και θα ήταν πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Ο καρκίνος του παχέος εντέρου σταδίου 1 έχει πενταετές ποσοστό επιβίωσης περίπου 90%. Για το στάδιο 3, αυτό πέφτει περίπου στο 65%.

Οι γιατροί τονίζουν ότι η έγκαιρη διάγνωση είναι ζωτικής σημασίας, καθώς προσφέρει περισσότερες θεραπευτικές επιλογές, όπως χειρουργική επέμβαση και χημειοθεραπεία. Αν και ο καρκίνος στην περίπτωση της 25χρονης είχε ήδη εξελιχθεί στο στάδιο 3, η θεραπεία της ήταν επιτυχής.

Τα τρία επικίνδυνα συμπτώματα

Στον λογαριασμό της στο TikTok, η Paige παρουσιάζει την πορεία της υγείας της και την περιπέτειά της με τον καρκίνο. Σε ένα από τα βίντεο, περιέγραψε τα 3 προειδοποιητικά σημάδια που, όπως λέει, δεν πρέπει ποτέ να αγνοούνται.

Όπως ανέφερε, όταν παρατήρησε για πρώτη φορά αίμα στα κόπρανά της τον Αύγουστο του περασμένου έτους, υπέθεσε ότι επρόκειτο για αιμορροΐδες. Ο γιατρός της, τον οποίο επισκέφθηκε δύο φορές, συμφώνησε. «Πήγα στον γιατρό, ο οποίος είπε ότι ήμουν πολύ νέα για να είναι καρκίνος και θεώρησε ότι ήταν αιμορροΐδες», είπε.

Όμως τον Ιανουάριο του 2025 αποφάσισε να επισκεφθεί έναν γαστρεντερολόγο «απλώς για σιγουριά». Η κολονοσκόπηση αποκάλυψε μια μεγάλη μάζα στο παχύ έντερό της. «Ξύπνησα από τη διαδικασία και ήρθε να μου πει ότι ήταν “αναμφίβολα καρκίνος”».

Η μέχρι τότε λάτρης του αθλητισμού αντιμετώπισε επίσης πόνο και δυσφορία στο στομάχι. «Στη δική μου περίπτωση, ήταν πολύ σποραδικό. Δεν το είχα συνέχεια, αλλά όταν το είχα, απλώς ένιωθα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά», είπε. «Είτε ήταν ναυτία είτε πόνοι και κράμπες στο στομάχι».

Ένα ακόμα σύμπτωμα που μπορεί να ξεγελάσει είναι η κόπωση. «Ξέρω ότι αυτό μπορεί να αποδοθεί σε πολλά διαφορετικά πράγματα, είτε είναι η δουλειά, η έλλειψη ύπνου ή η άσκηση», εξήγησε. «Αλλά αυτό, σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα, ήταν ένας μεγάλος δείκτης για μένα». Η κόπωση σε ασθενείς με καρκίνο του εντέρου συχνά προκαλείται από αναιμία.

Άλλα συμπτώματα του καρκίνου του παχέος εντέρου περιλαμβάνουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, δύσπνοια και αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου.

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr