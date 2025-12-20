Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο λιμάνι του Ασντόντ η ανθρωπιστική βοήθεια για Γάζα μέσω «Αμάλθειας» - Συνολικά 950 τόνοι

 20.12.2025 - 10:00

 20.12.2025 - 10:00
Στο λιμάνι του Ασντόντ η ανθρωπιστική βοήθεια για Γάζα μέσω «Αμάλθειας» - Συνολικά 950 τόνοι

Αναμένεται να φτάσει στο λιμάνι του Ασντόντ σήμερα, Σάββατο, η νέα αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα, μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου «Αμάλθεια», δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε ανακοινώσει, τα ξημερώματα της Παρασκευής, από τις Βρυξέλλες, τη νέα αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, αναφέροντας ότι «950 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας, 44 κοντέινερ από την Κυπριακή Δημοκρατία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Γαλλία, τη Σλοβακία και το Κουβέιτ» θα περιλαμβάνονται στην αποστολή.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια περιλαμβάνει είδη διατροφής και υγιεινής. Η αποστολή γίνεται σε συντονισμό με τον ΟΗΕ/UNOPS, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και σε συνεργασία με άλλα κράτη, όπως η Γαλλία και το Κουβέιτ και διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις, όπως η World Central Kitchen.

Πρόκειται για το πέμπτο δρομολόγιο από τον Αύγουστο μέχρι τον Δεκέμβριο, σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος, αναφέροντας ότι αυτή η βοήθεια έρχεται να προστεθεί στους 4.000 τόνους που έχουν σταλεί από τον Αύγουστο. "Συνολικά ο όγκος βοήθειας που έχει μεταφερθεί στη Γάζα από την ενεργοποίηση του σχεδίου τον Μάρτιο 2024 ανέρχεται σε 30.000 τόνους", σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι αναμένονται περισσότερα δρομολόγια τον Ιανουάριο, καθώς υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για αξιοποίηση του Σχεδίου Αμάλθεια και η ροή της βοήθειας ενισχύεται.

πάρχει συνεννόηση με την ισραηλινή Κυβέρνηση, ώστε η αποστολή να μπει κατευθείαν στο λιμάνι Ασντόντ", σημείωσε, αναφέροντας ότι η βοήθεια αναμένεται να φτάσει και να εκφορτωθεί σήμερα.

Σε ανάρτηση της οργάνωσης World Central Kitchen που δραστηριοποιείται στη Γάζα, αναφέρεται ότι εργάζονται από κοινού με το κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ, και το Γραφείο ΟΗΕ για Υπηρεσίες Προγραμμάτων (UNOPS).

Η οργάνωση εξέφραζε τις ευχαριστίες της για την ανθρωπιστική βοήθεια που φτάνει στη Γάζα μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου «Αμάλθεια». Όπως σημειώνει, αυτή η διαδρομή από την Κύπρο επιτρέπει την παράδοση εκατοντάδων τόνων βασικών ειδών διατροφής, όπως αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι και άλλα, στηρίζοντας το δίκτυο των κουζινών της οργάνωσης σε όλη τη Γάζα και διασφαλίζοντας ότι οι ομάδες της μπορούν να προσφέρουν εκατομμύρια ακόμη γεύματα σε οικογένειες που έχουν ανάγκη.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

