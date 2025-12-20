Τα είδαμε όλα: Περιπολικό στην Κύπρο πέρασε κατά πολύ την γραμμή σε κόκκινο φανάρι - Δείτε την viral fωτογραφία

Συγκεκριμένα, στο στιγμιότυπο διακρίνεται περιπολικό της Αστυνομίας να έχει υπερβεί τη γραμμή στάσης και να βρίσκεται πάνω σε διάβαση πεζών, παρότι το φανάρι δείχνει κόκκινο. Σημειώνεται ότι σε σημεία όπου λειτουργούν κάμερες φωτοεπισήμανσης, τέτοιες ενέργειες καταγράφονται ως τροχαίες παραβάσεις και επιφέρουν πρόστιμο.

Ο χρήστης που ανάρτησε τη φωτογραφία εξέφρασε την ανησυχία του, επισημαίνοντας πως στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν κάμερες τροχαίας και ότι οι Αρχές οφείλουν να δίνουν το σωστό παράδειγμα στους πολίτες. Παρόλα αυτά, η συζήτηση στα σχόλια πήρε διαφορετική τροπή, καθώς πολλοί χρήστες επικεντρώθηκαν στο γεγονός ότι ο ίδιος ο πολίτης φέρεται να παραβίασε τον νόμο, χρησιμοποιώντας κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγούσε.

Δείτε την φωτογραφία από το CY Police Checkpoints: