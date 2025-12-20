Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Η «Αλήθεια» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Αντιπολίτευση Νικόλα για το καλώδιο», γράφει πως σε ευθεία σύγκρουση βρίσκεται το συγκυβερνών κόμμα του ΔΗΚΟ με την Κυβέρνηση με αφορμή την ηλεκτρική διασύνδεση. Σε άλλο της θέμα γράφει πως ποινική δίωξη εναντίον του πρώην Υπουργού Γεωργίας Νίκου Κουγιάλη για την ανάπτυξη στην Τριμίκλινη εισηγείται η Αρχή Κατά της Διαφθοράς. Αλλού, γράφει πως καταγράφηκαν σε βίντεο οι δύο εκρήξεις στην οικεία του εικαστικού Γιώργου Γαβριήλ.

Ο «Πολίτης» υπό τον τίτλο «Έτοιμη η ΕΕ να προικίσει τη λύση», γράφει πως ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ στο Κυπριακό Γιοχάνες Χαν σε συνέντευξη του στην εφημερίδα γράφει πως για να στηρίξει τη λύση η ΕΕ είναι έτοιμη στον προϋπολογισμό της για το 2028-2034 να συμπεριλάβει πρόνοια που θα καλύπτει πρόσθετες οικονομικές ανάγκες που θα προκύψουν από ενδεχόμενη λύση. Αλλού, γράφει για πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς το οποίο ζητά να ελεγχθούν ποινικά ο πρώην Υπουργός Νίκος Κουγιάλης και άλλοι πρώην διευθυντές του Τμήματος Περιβάλλοντος και Αλιείας για παράνομη ανάπτυξη. Σε άλλο του θέμα γράφει πως βάζει πίεση για τον GSI ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος με επίθεση σε Κυβέρνηση και ΥΠΟΙΚ.

Ο «Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Αχρείαστο χειρουργείο καθήλωσε νεαρή» γράφει πως απόφαση Δικαστηρίου άνοιξε το δρόμο σε γυναίκα να καταγγείλει στην Αστυνομία γιατρό για αχρείαστη εγχείρηση μετά από τροχαίο, το οποίο οδήγησε σε σειρά άλλων χειρουργείων. Αλλού, γράφει για το πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς εναντίον του Νίκου Κουγιάλη και πρώην Διευθυντών, αναφέροντας πως είναι μονόδρομος οι διώξεις. Σε άλλο του θέμα, γράφει για το νομοσχέδιο για το Συμβούλιο Φυλακών, το οποίο θα είναι ανεξάρτητο και με δεσμευτικές αρμοδιότητες.

Η «Χαραυγή» κάτω από τον τίτλο «Να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία στον τόπο μας», γράφει στο κύριο της θέμα πως η επίθεση κατά του εικαστικού Γιώργου Γαβριήλ και το κρούσμα με ναζιστικούς χαιρετισμούς σε σχολεία προστίθεται στη μακρά λίστα περιστατικών ακροδεξιάς δράσης. Αλλού, γράφει για το πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς για την ανάπτυξη στην Τριμίκλινη το οποίο «καίει» Υπουργούς και πρώην δημόσιους λειτουργούς. Σε άλλο της θέμα γράφει για την αύξηση του πληθυσμού της Κύπρου στις 983 χιλιάδες αλλά το συνολικό ποσοστό γονιμότητας να είναι στο 1,4% χαμηλότερο από το 2,1% που είναι αναγκαίο για αναπλήρωση του πληθυσμού.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα “Cyprus Mail” στο κύριο της θέμα με τίτλο «Οι κυρώσεις της ΕΕ χάνουν τη δύναμή τους», γράφει πως ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προειδοποίησε πως η χαλάρωση των κυρώσεων κάποιων χωρών προς τη Ρωσία αποδυναμώνουν την πίεση προς τη Μόσχα. Αλλού, γράφει για τα αποτελέσματα της έρευνας για τον πληθυσμό, η οποία καταγράφει αύξηση του πληθυσμού της Κύπρου, ωστόσο σημειώνει και τη γήρανση του. Σε άλλο της θέμα γράφει πως τα αντιπλημμυρικά μέτρα καθυστέρησαν μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό, όπως είπε η Υπουργός Γεωργίας.

