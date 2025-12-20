Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

 20.12.2025 - 10:40
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Το πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς το οποίο ζητά να ελεγχθούν ποινικά πως ο πρώην Υπουργός Νίκος Κουγιάλης και άλλοι πρώην διευθυντές του Τμήματος Περιβάλλοντος και Αλιείας, η αντιπαράθεση του ΔΗΚΟ με την Κυβέρνηση για την ηλεκτρική διασύνδεση, η θέση του απεσταλμένου της ΕΕ στο Κυπριακό ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να συμβάλει στην οικονομική ενίσχυση σε περίπτωση λύσης, το κρούσμα ναζιστικού χαιρετισμού σε σχολείο και η επίθεση στο σπίτι του εικαστικού Γιώργου Γαβριήλ είναι τα κυριότερα θέματα που προβάλλονται σήμερα στα πρωτοσέλιδα των κυπριακών εφημερίδων.

Η «Αλήθεια» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Αντιπολίτευση Νικόλα για το καλώδιο», γράφει πως σε ευθεία σύγκρουση βρίσκεται το συγκυβερνών κόμμα του ΔΗΚΟ με την Κυβέρνηση με αφορμή την ηλεκτρική διασύνδεση. Σε άλλο της θέμα γράφει πως ποινική δίωξη εναντίον του πρώην Υπουργού Γεωργίας Νίκου Κουγιάλη για την ανάπτυξη στην Τριμίκλινη εισηγείται η Αρχή Κατά της Διαφθοράς. Αλλού, γράφει πως καταγράφηκαν σε βίντεο οι δύο εκρήξεις στην οικεία του εικαστικού Γιώργου Γαβριήλ.

Ο «Πολίτης» υπό τον τίτλο «Έτοιμη η ΕΕ να προικίσει τη λύση», γράφει πως ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ στο Κυπριακό Γιοχάνες Χαν σε συνέντευξη του στην εφημερίδα γράφει πως για να στηρίξει τη λύση η ΕΕ είναι έτοιμη στον προϋπολογισμό της για το 2028-2034 να συμπεριλάβει πρόνοια που θα καλύπτει πρόσθετες οικονομικές ανάγκες που θα προκύψουν από ενδεχόμενη λύση. Αλλού, γράφει για πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς το οποίο ζητά να ελεγχθούν ποινικά ο πρώην Υπουργός Νίκος Κουγιάλης και άλλοι πρώην διευθυντές του Τμήματος Περιβάλλοντος και Αλιείας για παράνομη ανάπτυξη. Σε άλλο του θέμα γράφει πως βάζει πίεση για τον GSI ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος με επίθεση σε Κυβέρνηση και ΥΠΟΙΚ.

Ο «Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Αχρείαστο χειρουργείο καθήλωσε νεαρή» γράφει πως απόφαση Δικαστηρίου άνοιξε το δρόμο σε γυναίκα να καταγγείλει στην Αστυνομία γιατρό για αχρείαστη εγχείρηση μετά από τροχαίο, το οποίο οδήγησε σε σειρά άλλων χειρουργείων. Αλλού, γράφει για το πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς εναντίον του Νίκου Κουγιάλη και πρώην Διευθυντών, αναφέροντας πως είναι μονόδρομος οι διώξεις. Σε άλλο του θέμα, γράφει για το νομοσχέδιο για το Συμβούλιο Φυλακών, το οποίο θα είναι ανεξάρτητο και με δεσμευτικές αρμοδιότητες.

Η «Χαραυγή» κάτω από τον τίτλο «Να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία στον τόπο μας», γράφει στο κύριο της θέμα πως η επίθεση κατά του εικαστικού Γιώργου Γαβριήλ και το κρούσμα με ναζιστικούς χαιρετισμούς σε σχολεία προστίθεται στη μακρά λίστα περιστατικών ακροδεξιάς δράσης. Αλλού, γράφει για το πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς για την ανάπτυξη στην Τριμίκλινη το οποίο «καίει» Υπουργούς και πρώην δημόσιους λειτουργούς. Σε άλλο της θέμα γράφει για την αύξηση του πληθυσμού της Κύπρου στις 983 χιλιάδες αλλά το συνολικό ποσοστό γονιμότητας να είναι στο 1,4% χαμηλότερο από το 2,1% που είναι αναγκαίο για αναπλήρωση του πληθυσμού.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα “Cyprus Mail” στο κύριο της θέμα με τίτλο «Οι κυρώσεις της ΕΕ χάνουν τη δύναμή τους», γράφει πως ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προειδοποίησε πως η χαλάρωση των κυρώσεων κάποιων χωρών προς τη Ρωσία αποδυναμώνουν την πίεση προς τη Μόσχα. Αλλού, γράφει για τα αποτελέσματα της έρευνας για τον πληθυσμό, η οποία καταγράφει αύξηση του πληθυσμού της Κύπρου, ωστόσο σημειώνει και τη γήρανση του. Σε άλλο της θέμα γράφει πως τα αντιπλημμυρικά μέτρα καθυστέρησαν μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό, όπως είπε η Υπουργός Γεωργίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απίστευτο περιστατικό σε πτήση - Επιβίβασαν νεκρή 89χρονη και δήλωσαν πως είναι… κουρασμένη - Φωτογραφίες
Υπόθεση Μαζωνάκη: Κύπρια τραγουδίστρια υπήρξε μάρτυρας σε ένα από τα καταγγελθέντα περιστατικά - Τι αποκάλυψε
Προσοχή καταναλωτές: Η Shein «έφαγε» προστιμο χιλιάδων ευρώ - Ποιος ο λόγος
Τα είδαμε όλα: Περιπολικό στην Κύπρο πέρασε κατά πολύ την γραμμή σε κόκκινο φανάρι - Δείτε την viral fωτογραφία
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η Ελευθερία Σοφοκλέους - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
Γνωστό και αγαπημένο ζαχαροπλαστείο άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό - Που επαναλειτούργησε - Φωτογραφίες
Σοκάρει βίντεο από τροχαίο - Η στιγμή που 27χρονος οδηγός μηχανής πέφτει πάνω στο τρόλεϊ και χάνει τη ζωή του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έρχεται ο πελαργός για πρώτη φορά - Έγκυος γνωστή αθλήτρια- Δείτε τα καρέ με τον σύζυγό της

 20.12.2025 - 10:27
Επόμενο άρθρο

Την έχετε δει; Άφαντη πάνω από 10 μέρες η 14χρονη Κωνσταντίνα - Δείτε φωτογραφία της

 20.12.2025 - 10:53
Απαντά στις επικρίσεις Νικόλα Παπαδόπουλου η Κυβέρνηση - «Η πολιτική που ακολουθείται είναι μία»

Απαντά στις επικρίσεις Νικόλα Παπαδόπουλου η Κυβέρνηση - «Η πολιτική που ακολουθείται είναι μία»

Αντέδρασε η Κυβέρνηση διά του διευθυντή του γραφείου Τύπου του γραφείου του Προέδρου, Βίκτωρα Παπαδόπουλου, στις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου του ΔΗΚΟ στο ΡΙΚ, με τις οποίες της επέρριπτε ευθύνες για τη διαχείριση του θέματος της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Απαντά στις επικρίσεις Νικόλα Παπαδόπουλου η Κυβέρνηση - «Η πολιτική που ακολουθείται είναι μία»

Απαντά στις επικρίσεις Νικόλα Παπαδόπουλου η Κυβέρνηση - «Η πολιτική που ακολουθείται είναι μία»

  •  20.12.2025 - 09:36
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Το μήνυμα της ΥΠΑΝ ενόψει της ψήφισης από Βουλή - Τα πέντε σημεία

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Το μήνυμα της ΥΠΑΝ ενόψει της ψήφισης από Βουλή - Τα πέντε σημεία

  •  20.12.2025 - 11:26
Στην Κύπρο οι εμπειρογνώμονες για τον αφθώδη πυρετό στα κατεχόμενα - H κατάσταση στις ελεύθερες περιοχές

Στην Κύπρο οι εμπειρογνώμονες για τον αφθώδη πυρετό στα κατεχόμενα - H κατάσταση στις ελεύθερες περιοχές

  •  20.12.2025 - 11:05
Στο «πόδι» οι Αρχές: Πάνω από 200 καταγγελίες για τροχαία αδικήματα μέσα σε μια νύχτα - Εννέα συλλήψεις

Στο «πόδι» οι Αρχές: Πάνω από 200 καταγγελίες για τροχαία αδικήματα μέσα σε μια νύχτα - Εννέα συλλήψεις

  •  20.12.2025 - 09:20
Ξέσπασε πυρκαγιά σε διώροφη οικία - Κατέρρευσε μέρος της στέγης - Από που ξεκίνησε

Ξέσπασε πυρκαγιά σε διώροφη οικία - Κατέρρευσε μέρος της στέγης - Από που ξεκίνησε

  •  20.12.2025 - 09:10
Στο λιμάνι του Ασντόντ η ανθρωπιστική βοήθεια για Γάζα μέσω «Αμάλθειας» - Συνολικά 950 τόνοι

Στο λιμάνι του Ασντόντ η ανθρωπιστική βοήθεια για Γάζα μέσω «Αμάλθειας» - Συνολικά 950 τόνοι

  •  20.12.2025 - 10:00
Τα είδαμε όλα: Περιπολικό στην Κύπρο πέρασε κατά πολύ την γραμμή σε κόκκινο φανάρι - Δείτε την viral fωτογραφία

Τα είδαμε όλα: Περιπολικό στην Κύπρο πέρασε κατά πολύ την γραμμή σε κόκκινο φανάρι - Δείτε την viral fωτογραφία

  •  20.12.2025 - 10:15
Γνωστό και αγαπημένο ζαχαροπλαστείο άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό - Που επαναλειτούργησε - Φωτογραφίες

Γνωστό και αγαπημένο ζαχαροπλαστείο άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό - Που επαναλειτούργησε - Φωτογραφίες

  •  20.12.2025 - 08:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα