ΔΙΕΘΝΗ

Συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν στις 25 Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο - Στην ατζέντα τα F-35

 19.09.2025 - 21:18
Συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν στις 25 Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο - Στην ατζέντα τα F-35

Την συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Lευκό Οίκο ανακοίνωσε ο Nτ. Tραμp με ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε μάλιστα ότι στο τραπέζι των συνομιλιών θα είναι και το θέμα των F- 35 οι οποίες όπως επισημαίνει ο Ντόναλντ  Τραμπ ελπίζει να ολοκληρωθούν με θετικό αποτέλεσμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

Στην ανάρτησή του στο Τruth Social ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει συγκεκριμένα :

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποδεχθώ τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου. Συνεργαζόμαστε με τον Πρόεδρο σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης κλίμακας αγοράς αεροσκαφών Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για τα F-16 και της συνέχισης των συνομιλιών για τα F-35, τις οποίες αναμένουμε να ολοκληρώσουμε με θετικό αποτέλεσμα. Ο Πρόεδρος Ερντογάν και εγώ έχουμε πάντα πολύ καλές σχέσεις. Ανυπομονώ να τον δω στις 25 του μήνα!»

VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

