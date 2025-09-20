Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΚαταζητούνται τέσσερις για βαριά κακουργήματα στη Λευκωσία – Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες τους
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Καταζητούνται τέσσερις για βαριά κακουργήματα στη Λευκωσία – Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες τους

 20.09.2025 - 13:37
Καταζητούνται τέσσερις για βαριά κακουργήματα στη Λευκωσία – Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες τους

Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, διάρρηξης κτιρίου με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος, πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς σε περιουσία, μαχαιροφορίας, και κλοπής, αδικήματα που διαπράχθηκαν στην επαρχία Λευκωσίας, στις 17/09/2025, καταζητούνται τα τρία εικονιζόμενα πρόσωπα, ενώ αναζητείται το τέταρτο εικονιζόμενο πρόσωπο.

Καταζητούνται συγκεκριμένα οι:

Gurpreet Saini, 29 ετών, ημερομηνία γέννησης 07/04/1996, από Ινδία

Jaswinder Singh Gharu, 29 ετών, ημερομηνία γέννησης 28/12/1995, από Ινδία.

Balpreet Singh Puri, 27 ετών, ημερομηνία γέννησης 04/10/1997, από Ινδία.

 

Αναζητείται το τέταρτο πρόσωπο, αγνώστων στο παρόν στάδιο στοιχείων.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.

Για την υπόθεση, στις 19/09/2025 συνελήφθησαν δύο άλλα πρόσωπα, ηλικίας 31 και 45 ετών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠτΔ στο «Τ»: Η σχέση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου που λίγοι ξέρουν – Η συνάντηση στο Προεδρικό και η «αθέτηση» των συμφωνηθέντων
Σχολεία του 2025 με κλιματιστικά εκτός λειτουργίας – Πέφτουν τα ρεύματα - Μαθητές λιώνουν στη ζέστη
DBRS Morningstar: Αναβάθμιση της Κύπρου σε “Α” με σταθερή προοπτική
Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός το Σαββατοκύριακο
Πολωνία: Απογειώνει εσπευσμένα αεροσκάφη καθώς η Ρωσία εξαπολύει πλήγματα στη δυτική Ουκρανία
Τραγωδία στην άσφαλτο - «Έσβησε» 89χρονη πεζή που παρασύρθηκε από όχημα
Πυροβολισμοί στη Λεμεσό – Άνοιξαν πυρ εναντίον οχήματος 36χρονου επιχειρηματία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υπ. Εξωτερικών: Η Κύπρος εκφράζει αλληλεγγύη προς Εσθονία για παραβίαση εναέριου χώρου από Ρωσία

 20.09.2025 - 13:31
Επόμενο άρθρο

Αργυρός για τα περί αμοιβής για να τραγουδήσει για την Εθνική: «Τοποθετήθηκε ο τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας»

 20.09.2025 - 13:55
VIDEO: Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του ΠτΔ στο «Τ» μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο – Όλα όσα αποκαλύπτει

VIDEO: Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του ΠτΔ στο «Τ» μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο – Όλα όσα αποκαλύπτει

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO: Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του ΠτΔ στο «Τ» μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο – Όλα όσα αποκαλύπτει

VIDEO: Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του ΠτΔ στο «Τ» μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο – Όλα όσα αποκαλύπτει

  •  20.09.2025 - 07:24
ΠτΔ στο «Τ»: Η σχέση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου που λίγοι ξέρουν – Η συνάντηση στο Προεδρικό και η «αθέτηση» των συμφωνηθέντων

ΠτΔ στο «Τ»: Η σχέση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου που λίγοι ξέρουν – Η συνάντηση στο Προεδρικό και η «αθέτηση» των συμφωνηθέντων

  •  20.09.2025 - 07:27
«Στον αέρα» οι οικοδομές: Λουκέτο δύο ημερών στα λατομεία – Προειδοποιούν για κλιμάκωση των μέτρων

«Στον αέρα» οι οικοδομές: Λουκέτο δύο ημερών στα λατομεία – Προειδοποιούν για κλιμάκωση των μέτρων

  •  20.09.2025 - 12:56
Αναστάτωση από κυβερνοεπίθεση σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Μεταξύ αυτών Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

Αναστάτωση από κυβερνοεπίθεση σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Μεταξύ αυτών Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

  •  20.09.2025 - 11:12
Ανησυχία σε ΝΑΤΟ και ΕΕ μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, για «μεγάλα προβλήματα» προειδοποιεί ο Τραμπ - Τι υποστηρίζουν οι Ρώσοι

Ανησυχία σε ΝΑΤΟ και ΕΕ μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, για «μεγάλα προβλήματα» προειδοποιεί ο Τραμπ - Τι υποστηρίζουν οι Ρώσοι

  •  20.09.2025 - 10:39
Ομάδα νεαρών επιτέθηκε σε 41χρονο στη Λάρνακα – Συνελήφθη 16χρονος

Ομάδα νεαρών επιτέθηκε σε 41χρονο στη Λάρνακα – Συνελήφθη 16χρονος

  •  20.09.2025 - 11:50
Σχολεία του 2025 με κλιματιστικά εκτός λειτουργίας – Πέφτουν τα ρεύματα - Μαθητές λιώνουν στη ζέστη

Σχολεία του 2025 με κλιματιστικά εκτός λειτουργίας – Πέφτουν τα ρεύματα - Μαθητές λιώνουν στη ζέστη

  •  20.09.2025 - 08:03
ΚΛΕΙΝΕΙ το DEAL για Λοΐζου - Παίρνει το αεροπλάνο για Ισραήλ!

ΚΛΕΙΝΕΙ το DEAL για Λοΐζου - Παίρνει το αεροπλάνο για Ισραήλ!

  •  20.09.2025 - 09:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα