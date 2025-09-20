Καταζητούνται τέσσερις για βαριά κακουργήματα στη Λευκωσία – Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες τους

Καταζητούνται συγκεκριμένα οι:

Gurpreet Saini, 29 ετών, ημερομηνία γέννησης 07/04/1996, από Ινδία

Jaswinder Singh Gharu, 29 ετών, ημερομηνία γέννησης 28/12/1995, από Ινδία.

Balpreet Singh Puri, 27 ετών, ημερομηνία γέννησης 04/10/1997, από Ινδία.

Αναζητείται το τέταρτο πρόσωπο, αγνώστων στο παρόν στάδιο στοιχείων.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.

Για την υπόθεση, στις 19/09/2025 συνελήφθησαν δύο άλλα πρόσωπα, ηλικίας 31 και 45 ετών.