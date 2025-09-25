Αννίτα Δημητρίου: «Να αγγίξουμε επιτέλους την ουσία του Κυπριακού»

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, μιλώντας στην αντικατοχική εκδήλωση του κόμματος, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αμμοχώστου, στη Δερύνεια, η κ. Δημητρίου είπε ότι πρέπει «να ανοιχτούν τα κεφάλαια που αποκαλύπτουν την τουρκική αδιαλλαξία και προκλητικότητα».

Ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικαίωμα στο μέλλον. Το δικαίωμα των παιδιών μας να περπατήσουν ελεύθερα στο χώμα των προγόνων τους. Να ζήσουν χωρίς στρατεύματα κατοχής και συρματοπλέγματα. Να κτίσουν και να δημιουργήσουν εκεί που οι εισβολείς γκρέμισαν τα πάντα. Γιατί το έχουμε αποδείξει, εμείς οι πρόσφυγες. Μπορούμε να κτίσουμε ζωές μέσα απ’ τα ερείπια. Θα ξανακτίσουμε την πόλη και τα χωριά μας».

Σε αυτό το πλαίσιο έκανε λόγο για στάση αρχών της παράταξης, λέγοντας ότι «για εμάς στον Δημοκρατικό Συναγερμό η σιωπή δεν είναι επιλογή. Η νοσταλγία μετουσιώνεται σε αδιάλειπτο αγώνα για επιστροφή στην κατεχόμενη γη μας. Μέσα απ’ αυτό το όραμα, γεννήθηκε η παράταξη μας. Το 1976 όταν ο Γλαύκος Κληρίδης σήκωνε στους ώμους του την Κύπρο».

Αναφορικά με τις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού, η κ. Δημητρίου είπε ότι ο μόνος εκτεθειμένος πρέπει να είναι η Τουρκία «για την εμμονή της σε παράλογες και απαράδεκτες αξιώσεις, περί δύο κρατών έτσι ώστε να πιεστεί για να επανέλθει στις συνομιλίες ουσίας στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Για μια λύση που θα μας απελευθερώνει από τα κατοχικά στρατεύματα και θα επανενώνει την πατρίδα μας, χωρίς αναχρονιστικές εγγυήσεις και επεμβατικά δικαιώματα».

Της εκδήλωσης προηγήθηκε πορεία μπαντών και δρομέων από το μνημείο Δημητράκη Χριστοδούλου ως τα εθνικόφρονα σωματεία της Δερύνειας, ενώ παρουσιάστηκε επίσης δραματοποιημένο αναλόγιο με τη συμμετοχή των ηθοποιών Χριστιάνας Μούζουρα και Σταύρου Κωνσταντίνου. Τη μουσική επιμέλεια είχε ο Στέφανος Πελεκανής, με τη συμμετοχή της χορωδίας «Βασιλεύουσα Αμμοχώστου».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ