«Μαζί στη ζωή» - 34η εκστρατεία ενημέρωσης και οικονομικής ενίσχυσης ΠΑΣΥΚΑΦ - Δείτε φωτογραφίες

Με το σύνθημα "Σημαίνει πολλά," η εκστρατεία στοχεύει στη συγκέντρωση πόρων για τη συνέχιση, την ανάπτυξη και τη βελτίωση των υπηρεσιών, των προγραμμάτων πρόληψης και της έρευνας που προσφέρει ο Σύνδεσμος.

Κάθε εισφορά στον ΠΑΣΥΚΑΦ μεταφράζεται σε ανακούφιση, φροντίδα και υποστήριξη. Σημαίνει συμπαράσταση, δύναμη και αισιοδοξία. Κάθε συνεισφορά, όσο μικρή κι αν είναι, έχει τεράστια σημασία.

Οι εισφορές μπορούν να γίνονται στα γραφεία του Συνδέσμου, μέσω SMS στο 7060 με κωδικό PASYKAF 5, 3 ή 1, καθώς και ηλεκτρονικά στο www.pasykaf.org. Παράλληλα, από τις 8 έως τις 12 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί οδικός έρανος.

Η επίσημη έναρξη της εκστρατείας θα γίνει την Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Παιδικό Πανηγυράκι» στο πάρκο Ακρόπολης, μεταξύ 11:30 – 12:30.

Για 4η συνεχόμενη χρονιά, την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί Ολοήμερος Τηλεοπτικός Μαραθώνιος σε συνεργασία με τον Alpha Κύπρου, ενώ για 1η φορά θα διεξαχθεί και Ολοήμερος Ραδιοφωνικός Μαραθώνιος με το Alpha Radio. Ο έρανος θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, με στόχο τη συγκέντρωση 550.000 ευρώ, ώστε ο Σύνδεσμος να συνεχίσει να προσφέρει δωρεάν, υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας, προγράμματα πρόληψης και έρευνας σε άτομα με εμπειρία καρκίνου και στις οικογένειές τους, σε όλη την Κύπρο.

Η Πρόεδρος του ΠΑΣΥΚΑΦ, Δρ. Άννα Αχιλλεούδη, υποδέχθηκε θερμά τους προσκεκλημένους και υπογράμμισε πως «Για σχεδόν 40 χρόνια, το σύνθημα «Μαζί στη ζωή» δεν είναι απλώς λόγια∙ είναι πράξεις. Είναι η φροντίδα που προσφέρουμε με αγάπη, η στήριξη που δεν έχει σύνορα και η ελπίδα που μεταδίδουμε σε κάθε βήμα. Μέσα από τις υπηρεσίες και τα προγράμματα μας σε όλη την Κύπρο, φροντίζουμε ώστε κανείς να μην νιώθει μόνος. Κάθε άνθρωπος με εμπειρία καρκίνου και η οικογένεια του μπορούν να νιώθουν ότι υπάρχει πάντα κάποιος δίπλα τους, που τους κρατά το χέρι σε αυτή τη διαδρομή. Παράλληλα αναπτύσουμε Προγράμματα Πρόληψης και Έγκαιρης Διάγνωσης για όλες τις ηλικίες, ώστε να ενισχύσουμε την υγεία και να εντοπίζουμε τον καρκίνο σε αρχικά στάδια». Στη συνέχεια, ευχαρίστησε όλους τους χορηγούς της εκστρατείας καθώς και όλους τους εθελοντές.

Η Αν. Εκτελεστική Διευθύντρια και Επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Πόρων του ΠΑΣΥΚΑΦ, κυρία Σόφη Χριστοφόρου, επεσήμανε πως «Έννοια μας, να στεκόμαστε δίπλα στα άτομα με εμπειρία καρκίνου και στην οικογένειά τους από την πρώτη μέρα της διάγνωσης και καθ’ όλη τη διαδρομή με την ασθένεια του καρκίνου, προσφέροντας επαγγελματισμό, αλλά και αγάπη, θαλπωρή και υπευθυνότητα. Πέραν των δωρεάν υπηρεσιών που προσφέρει ο Σύνδεσμος, λειτουργεί με υπερηφάνεια δύο Κέντρα Ανακουφιστικής Φροντίδας: το ΠΑΣΥΚΑΦ – ΕΔΕΜ στην επαρχία Λάρνακας, το οποίο διαθέτει 15 κλίνες, και το ΠΑΣΥΚΑΦ – Αρχάγγελος Μιχαήλ στην επαρχία Πάφου, με 12 κλίνες. Με την πολύτιμη στήριξή σας, η πολυθεματική ομάδα επαγγελματιών υγείας του Συνδέσμου το 2024 ανταποκρίθηκε στις ανάγκες 8,599 ατόμων και των οικογενειών τους, πραγματοποιώντας 38,826 συναντήσεις σε όλη την Κύπρο».

Χαιρετισμούς απηύθυναν, μεταξύ άλλων, η Αν. Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Υγείας, Δρ. Ελισάβετ Κωνσταντίνου, εκ μέρους του 'Υπερήφανου Υποστηρικτή' ΟΠΑΠ Κύπρου, ο κύριος Αλέξανδρος Ντάβος, Διευθύνων Σύμβουλος και εκ μέρους του ‘Στρατηγικού Συνεργάτη’ Cyta Business, η κυρία Άντρη Παπανδρέου, Yπεύθυνη Marketing & Eπικοινωνίας. Η κυρία Μαριάννα Χατζημηνά, η οποία έχει βιώσει τις υπηρεσίες του ΠΑΣΥΚΑΦ, μοιράστηκε τη δική της προσωπική εμπειρία μαζί μας.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, ο ΠΑΣΥΚΑΦ διοργανώνει εκδηλώσεις σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου όπως παιδκές εκδηλώσεις, φιλανθρωπικά δείπνα, αθλητικές ημερίδες, Walking for Life και ποδηλασία. Η εκστρατεία διεξάγεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Διενέργειας Εράνων Νόμου του 2014, με αριθ. Άδειας Ν.Π. 27/2025, που χορηγήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών για την περίοδο 1/7/2025 - 31/12/2025. Όλοι οι εθελοντές συμμετέχουν έχοντας μαζί τους επίσημη εξουσιοδότηση για τον έρανο, ενώ όλες οι εισφορές προς τον ΠΑΣΥΚΑΦ αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα.

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ εκφράζει θερμές ευχαριστίες στο κοινό για τις εισφορές του, στον ‘Υπερήφανο Υποστηρικτή’ ΟΠΑΠ Κύπρου, τον Στρατηγικό Συνεργάτη του Προγράμματος ‘Ambassadors of Life’ ECCOMBX, τους Gold Ambassadors BrainRocket και Island Oil, τον ‘Υποστηρικτή’ Eurobank, τον ‘Στρατηγικό Συνεργάτη’ Cyta Business, τον ‘Επίσημο Υποστηρικτή Προβολής’ Mesimvria, τον ‘Χορηγό Επικοινωνίας’ Alpha Κύπρου, καθώς και σε όλους τους υποστηρικτές, εθελοντές και συνεργάτες που συμμετέχουν στην εκστρατεία "Μαζί στη ζωή".

Γιατί το να προσφέρουμε σημαίνει πολλά!

