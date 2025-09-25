Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Ασύλληπτη τραγωδία στην Ελλάδα - 5χρονο παιδάκι πέθανε ξαφνικά μετά από ίωση

 25.09.2025 - 14:11
Ασύλληπτη τραγωδία στην Ελλάδα - 5χρονο παιδάκι πέθανε ξαφνικά μετά από ίωση

Ασύλληπτη τραγωδία στο Λιδωρίκι του Δήμου Δωρίδας, με ένα παιδί 5 ετών να χάνει ξαφνικά τη ζωή του μετά από ίωση.

Το νήπιο σύμφωνα με το LamiaReport, διακομίστηκε σήμερα το πρωί στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν επανήρθε. Αμέσως σήμανε συναγερμός για τα αίτια του ξαφνικού θανάτου του.

Οι αιφνίδιοι θάνατοι σε αυτές τις ηλικίες μοιραία παραπέμπουν σε ιογενείς λοιμώξεις όπως η μηνιγγίτιδα και για αυτό κρίθηκε απαραίτητο να εξεταστεί άμεσα η αιτία θανάτου ώστε να γνωρίζουν αν πρέπει να ληφθούν μέτρα και για τη δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κοινότητας Λιδωρικίου, Αργυρώ Λαγγουράνη - Κουτσούμπα, που μίλησε στο LamiaReport, εντελώς προληπτικά έγινε ήδη απολύμανση στο νηπιαγωγείο - παιδικό σταθμό Λιδωρικίου. «Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε το κακό που έχει συμβεί. Χάσαμε από τη μία στιγμή στην άλλη ένα αγγελούδι. Προτεραιότητά μας είναι να σταθούμε στην οικογένεια και αν χρειαστεί, πέρα από την απολύμανση, να προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για την προστασία της δημόσιας υγείας», πρόσθεσε η κα Λαγγουράνη - Κουτσούμπα.

Όπως καταγράφει το ρεπορτάζ, το παιδάκι περνούσε μια απλή ίωση, την οποία νωρίτερα είχε περάσει και το μικρότερο αδερφάκι του.

Η υπόθεση ήδη έχει απασχολήσει και το ΑΤ Δωρίδας, που παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

 

