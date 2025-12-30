Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΓεμάτο το 2026 με προκλήσεις στην Οικονομία: Από τους δασμούς Τραμπ στα επιτόκια – Οι εκκρεμότητες και κίνδυνοι στην Κύπρο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γεμάτο το 2026 με προκλήσεις στην Οικονομία: Από τους δασμούς Τραμπ στα επιτόκια – Οι εκκρεμότητες και κίνδυνοι στην Κύπρο

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΜΟΥ 30.12.2025 - 06:48
Γεμάτο το 2026 με προκλήσεις στην Οικονομία: Από τους δασμούς Τραμπ στα επιτόκια – Οι εκκρεμότητες και κίνδυνοι στην Κύπρο

Με αισιοδοξία ατενίζουμε προς τη νέα χρόνια 2026 παρόλες τις προκλήσεις τόσο στην παγκόσμια οικονομία όσο και στην τοπική.

Στο προσκήνιο της παγκόσμιας σκηνής βρίσκεται η παρορμητική διάθεση του Ντόναλντ Τραμπ, τα ενεργειακά με τιμές πετρελαίου και κυρώσεις σε Ρωσία αλλά και οι δαπάνες της γερμανικής κυβέρνησης σε διάφορα έργα που θα ωθήσουν την ανάπτυξη.

Στην Κύπρο παραμένει η ανοικτή πληγή του στεγαστικού ενώ αναμένονται εξελίξεις σε αύξηση κατώτατου μισθού και φορολογική μεταρρύθμιση.

Ο Κύπριος Οικονομολόγος, Γιάννης Τελώνης, αναλύει στο ThemaOnline όλα όσα έχουμε να περιμένουμε τη νέα χρονιά.

Τιμές πετρελαίου

Υπάρχουν δύο αμφιλεγόμενες απόψεις. Από τη μία, πως υπάρχει μεγάλη προσφορά σε πετρέλαιο που βρίσκεται ήδη σε δεξαμενόπλοια σε όλο τον κόσμο, και από την άλλη ότι υπάρχει δυναμική ζήτηση που θα απορροφήσει όλα τα αποθέματα και θα έχουμε ελλείψεις. Ανάλογα με το τη ισχύει στην πραγματικότητα θα κινηθεί και η τιμή του πετρελαίου.

Κυρώσεις στη Ρωσία

Στην ατζέντα της ΕΕ είναι τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας και η συνέχιση της παγοποίησής τους. Παράλληλα αναμένεται και η αντίδραση της Ρωσίας σε οποιεσδήποτε άλλες κινήσεις. Το πιο σημαντικό είναι αν Κίνα και Ινδία διακόψουν την αγορά ρωσικού πετρελαίου, τότε, ειδικά η Ινδία θα πρέπει να αγοράσει από αυτό το υπερβολικό απόθεμα που υπάρχει στον υπόλοιπο κόσμο.

Φυσικό αέριο

Η ζήτηση του φυσικού αερίου θα εξαρτηθεί κατά πολύ από τον καιρό στην Ευρώπη. Στο παρόν στάδιο, το κρύο είναι ήπιο.

Το στοιχείο της ενέργειας είναι σημαντικό για τον καθορισμό του πληθωρισμού.

Ο απρόβλεπτος Τραμπ

Αναμένουμε να δούμε τι θα φέρει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ από πλευράς κυρώσεων σε Ρωσία.

Παράλληλα, υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα στο θέμα των δασμών. Ανακοινώνει κάτι και συμφωνείται κάτι άλλο μετά από διαπραγματεύσεις. Στη συνέχεια στο πλαίσιο της συμφωνίας υπάρχουν διαφωνίες και γίνονται νέες ανακοινώσεις για επιπρόσθετους δασμούς.

Προσωπική άποψη του Γιάννη Τελώνη είναι πως έχει δημιουργηθεί μια σημαντική πηγή εισοδημάτων για την αμερικάνικη κυβέρνηση από τους δασμούς και είναι δύσκολο πλέον να καταργηθούν. Χρειάζεται όμως προσοχή για να μην ξεφύγουν από τον έλεγχο.

Αμερικανική οικονομία

Δεν έχουμε την αναμενόμενη αύξηση στον πληθωρισμό λόγω δασμών που θα φέρει και δύο φορές μείωση στα επιτόκια της FED. Ενδεχομένως να γίνει μία μείωση.

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Αναμένονται επίσης αποφάσεις για επιτόκια και από την ΕΚΤ με την άποψη να επικρατεί ότι δεν θα υπάρξουν άλλες αλλαγές καθώς βρισκόμαστε σε ένα ουδέτερο σημείο όπου η είτε μείωση είτε αύξηση των επιτοκίων δεν θα συνεισφέρει σε αλλαγή του πληθωρισμού.

Γερμανική οικονομία

Υπάρχει μεγάλη ανησυχία στη Γερμανία και ότι οι επενδύσεις που ανακοινώθηκαν για επενδύσεις σε δημόσια έργα και αναπτύξεις καθυστερούν. Εάν αρχίσουν να υλοποιούνται μέσα στο 2026 αναμένεται να δούμε μια αύξηση στον ρυθμό ανάπτυξης.

Κυπριακή οικονομία

- Βρισκόμαστε στο τέλος του Προγράμματος Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οπότε και μέσα στο 2026 θα υπάρχει κάποια ευρωπαϊκή ενίσχυση και φυσικά η επίδραση των έργων που τελειώνουν

Φορολογική Μεταρρύθμιση: Αναμφίβολα θα τονίσει τη ζήτηση διότι ευεργετούνται χαμηλά και μεσαία στρώματα. Συνήθως όταν αυτά τα στρώματα λάβουν λεφτά, πάνε προς την κατανάλωση παρά προς την αποταμίευση. Όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, μετά τη ψήφιση του πακέτου προτάσεων, η εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026, του νέου φορολογικού πλαισίου, αναμφίβολα θα ενισχύσει το αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης μέσω της ελάφρυνσης των φορολογικών βαρών με την υιοθέτηση σταθμισμένων ελαφρύνσεων τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις. «Το νέο πλαίσιο αναμένεται να στηρίξει αποτελεσματικά τις οικογένειες, ιδιαιτέρως αυτές με παιδιά και φοιτητές, την προσπάθεια για πράσινη μετάβαση των νοικοκυριών, αλλά και τη στεγαστική πολιτική του κράτους, μέσω παραχώρησης εκπτώσεων για στέγαση και πράσινες δαπάνες. Με τη φορολογική μεταρρύθμιση διατηρείται και ενισχύεται το ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον της Κύπρου μέσω ενός ανταγωνιστικού φορολογικού συστήματος που ενισχύει αποτελεσματικά την επιχειρηματικότητα».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Νέα φορολογική μεταρρύθμιση: Τόσα χρήματα θα γλιτώσουν οι πολίτες με το 2026 - Τα ποσά και ποιοι ωφελούνται

Κατασκευαστικός τομέας: Συνεχίζονται να ανακοινώνονται μικρά και μεγάλα projects ενώ αναμένονται και νέες ξενοδοχειακές μονάδες που θα ενισχύσουν το τουριστικό προϊόν

Κυβερνητικά έργα: Υπάρχουν μεγάλα έργα όπως οι υπόλοιπες φάσεις του Περιμετρικού Λευκωσίας και ο δρόμος Πάφου – Πόλης Χρυσοχού που ξέφυγε από τα δικαστήρια.

Η «καυτή πατάτα» του τερματικού στο Βασιλικό: Πρέπει να τελειώσει. Αναμένεται η έκθεση των Γάλλων εμπειρογνωμόνων, και αν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες δομές και να συνεχίσει το έργο από εκεί που έμεινε ή αν θα πρέπει να γίνει κάτι καινούργιο.

Συμφωνίες με Γαλλία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Υπογράφηκαν τον Δεκέμβριο με Γαλλία κυρίως στην άμυνα και ΗΑΕ με μεγάλο ενδιαφέρον στην ενέργεια. Παράλληλα

- Αναμένεται επίσης η εφαρμογή του νέου κατώτατου μισθού που θα είναι αυξημένος δεδομένου της ανάπτυξης της χώρας.

Αγκάθι παραμένει το Στεγαστικό. Με το ενδεχόμενο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία αναμένεται να δημιουργηθούν ευκαιρίες επαναπατρισμού κεφαλαίων και ανάγκες για ανθρώπινο δυναμικό οπότε όλοι αυτοί που έφεραν εταιρείες και προσωπικό κυρίως στη Λεμεσό, αν φύγουν, αναμένεται να δημιουργήσουν νέα κρίση με κενά διαμερίσματα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τρόμος στον αέρα: Αναστάτωση σε πτήση λόγω ισχυρών αναταράξεων - Τραυματίστηκαν επιβάτες
Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Κωμοδρόμου - Η παράκληση της οικογένειάς - Δείτε φωτογραφία
Θα τον αγαπήσουν τα παιδιά: Ένας εντυπωσιακός παιδότοπος ανοίγει στη Λευκωσία - Δείτε που και πότε - Φωτογραφίες
Προσοχή καταναλωτές: Αποσύρονται αυτά τα προϊόντα με επικίνδυνες ουσίες - Ελέγξτε αν τα έχετε - Δείτε φωτογραφίες
Η πιο επική χριστουγεννιάτικη διακόσμηση στην Κύπρο: Αυτοκίνητο «ντύθηκε»... Krampus και έγινε viral - Δείτε φωτογραφία
Σεισμός στην Κύπρο: Που έγινε αισθητός - Οι πρώτες πληροφορίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στις φλόγες όχημα 56χρονης στη Λεμεσό - Καταστράφηκε ολοσχερώς

 30.12.2025 - 06:34
Επόμενο άρθρο

Η ιστορία της κυπριακής βασιλόπιτας και το συμβολικό φλουρί της Πρωτοχρονιάς

 30.12.2025 - 06:52

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Γεμάτο το 2026 με προκλήσεις στην Οικονομία: Από τους δασμούς Τραμπ στα επιτόκια – Οι εκκρεμότητες και κίνδυνοι στην Κύπρο

Γεμάτο το 2026 με προκλήσεις στην Οικονομία: Από τους δασμούς Τραμπ στα επιτόκια – Οι εκκρεμότητες και κίνδυνοι στην Κύπρο

  •  30.12.2025 - 06:48
Ξεκάθαρο μήνυμα Κωνσταντίνου Φυτιρή προς τους αστυνομικούς - «Αυξήστε τις περιπολίες» - Οι οδηγίες που έδωσε

Ξεκάθαρο μήνυμα Κωνσταντίνου Φυτιρή προς τους αστυνομικούς - «Αυξήστε τις περιπολίες» - Οι οδηγίες που έδωσε

  •  29.12.2025 - 19:45
Στις φλόγες όχημα 56χρονης στη Λεμεσό - Καταστράφηκε ολοσχερώς

Στις φλόγες όχημα 56χρονης στη Λεμεσό - Καταστράφηκε ολοσχερώς

  •  30.12.2025 - 06:34
Παρέσυρε μητέρα και νήπιο με πατίνι και εγκατέλειψε τη σκηνή - Χειροπέδες σε 21χρονο

Παρέσυρε μητέρα και νήπιο με πατίνι και εγκατέλειψε τη σκηνή - Χειροπέδες σε 21χρονο

  •  30.12.2025 - 06:26
Η ιστορία της κυπριακής βασιλόπιτας και το συμβολικό φλουρί της Πρωτοχρονιάς

Η ιστορία της κυπριακής βασιλόπιτας και το συμβολικό φλουρί της Πρωτοχρονιάς

  •  30.12.2025 - 06:52
Θα τον αγαπήσουν τα παιδιά: Ένας εντυπωσιακός παιδότοπος ανοίγει στη Λευκωσία - Δείτε που και πότε - Φωτογραφίες

Θα τον αγαπήσουν τα παιδιά: Ένας εντυπωσιακός παιδότοπος ανοίγει στη Λευκωσία - Δείτε που και πότε - Φωτογραφίες

  •  29.12.2025 - 21:00
Τραμπ σε Νετανιάχου: Είπε «ναι» για τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα, προανήγγειλε την απονομή χάριτος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό

Τραμπ σε Νετανιάχου: Είπε «ναι» για τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα, προανήγγειλε την απονομή χάριτος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό

  •  29.12.2025 - 23:20
Voice: Σαρωτική νίκη για την Κύπρο… Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής – Video

Voice: Σαρωτική νίκη για την Κύπρο… Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής – Video

  •  30.12.2025 - 03:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα