Γεμάτο το 2026 με προκλήσεις στην Οικονομία: Από τους δασμούς Τραμπ στα επιτόκια – Οι εκκρεμότητες και κίνδυνοι στην Κύπρο

Στο προσκήνιο της παγκόσμιας σκηνής βρίσκεται η παρορμητική διάθεση του Ντόναλντ Τραμπ, τα ενεργειακά με τιμές πετρελαίου και κυρώσεις σε Ρωσία αλλά και οι δαπάνες της γερμανικής κυβέρνησης σε διάφορα έργα που θα ωθήσουν την ανάπτυξη.

Στην Κύπρο παραμένει η ανοικτή πληγή του στεγαστικού ενώ αναμένονται εξελίξεις σε αύξηση κατώτατου μισθού και φορολογική μεταρρύθμιση.

Ο Κύπριος Οικονομολόγος, Γιάννης Τελώνης, αναλύει στο ThemaOnline όλα όσα έχουμε να περιμένουμε τη νέα χρονιά.

Τιμές πετρελαίου

Υπάρχουν δύο αμφιλεγόμενες απόψεις. Από τη μία, πως υπάρχει μεγάλη προσφορά σε πετρέλαιο που βρίσκεται ήδη σε δεξαμενόπλοια σε όλο τον κόσμο, και από την άλλη ότι υπάρχει δυναμική ζήτηση που θα απορροφήσει όλα τα αποθέματα και θα έχουμε ελλείψεις. Ανάλογα με το τη ισχύει στην πραγματικότητα θα κινηθεί και η τιμή του πετρελαίου.

Κυρώσεις στη Ρωσία

Στην ατζέντα της ΕΕ είναι τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας και η συνέχιση της παγοποίησής τους. Παράλληλα αναμένεται και η αντίδραση της Ρωσίας σε οποιεσδήποτε άλλες κινήσεις. Το πιο σημαντικό είναι αν Κίνα και Ινδία διακόψουν την αγορά ρωσικού πετρελαίου, τότε, ειδικά η Ινδία θα πρέπει να αγοράσει από αυτό το υπερβολικό απόθεμα που υπάρχει στον υπόλοιπο κόσμο.

Φυσικό αέριο

Η ζήτηση του φυσικού αερίου θα εξαρτηθεί κατά πολύ από τον καιρό στην Ευρώπη. Στο παρόν στάδιο, το κρύο είναι ήπιο.

Το στοιχείο της ενέργειας είναι σημαντικό για τον καθορισμό του πληθωρισμού.

Ο απρόβλεπτος Τραμπ

Αναμένουμε να δούμε τι θα φέρει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ από πλευράς κυρώσεων σε Ρωσία.

Παράλληλα, υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα στο θέμα των δασμών. Ανακοινώνει κάτι και συμφωνείται κάτι άλλο μετά από διαπραγματεύσεις. Στη συνέχεια στο πλαίσιο της συμφωνίας υπάρχουν διαφωνίες και γίνονται νέες ανακοινώσεις για επιπρόσθετους δασμούς.

Προσωπική άποψη του Γιάννη Τελώνη είναι πως έχει δημιουργηθεί μια σημαντική πηγή εισοδημάτων για την αμερικάνικη κυβέρνηση από τους δασμούς και είναι δύσκολο πλέον να καταργηθούν. Χρειάζεται όμως προσοχή για να μην ξεφύγουν από τον έλεγχο.

Αμερικανική οικονομία

Δεν έχουμε την αναμενόμενη αύξηση στον πληθωρισμό λόγω δασμών που θα φέρει και δύο φορές μείωση στα επιτόκια της FED. Ενδεχομένως να γίνει μία μείωση.

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Αναμένονται επίσης αποφάσεις για επιτόκια και από την ΕΚΤ με την άποψη να επικρατεί ότι δεν θα υπάρξουν άλλες αλλαγές καθώς βρισκόμαστε σε ένα ουδέτερο σημείο όπου η είτε μείωση είτε αύξηση των επιτοκίων δεν θα συνεισφέρει σε αλλαγή του πληθωρισμού.

Γερμανική οικονομία

Υπάρχει μεγάλη ανησυχία στη Γερμανία και ότι οι επενδύσεις που ανακοινώθηκαν για επενδύσεις σε δημόσια έργα και αναπτύξεις καθυστερούν. Εάν αρχίσουν να υλοποιούνται μέσα στο 2026 αναμένεται να δούμε μια αύξηση στον ρυθμό ανάπτυξης.

Κυπριακή οικονομία

- Βρισκόμαστε στο τέλος του Προγράμματος Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οπότε και μέσα στο 2026 θα υπάρχει κάποια ευρωπαϊκή ενίσχυση και φυσικά η επίδραση των έργων που τελειώνουν

- Φορολογική Μεταρρύθμιση: Αναμφίβολα θα τονίσει τη ζήτηση διότι ευεργετούνται χαμηλά και μεσαία στρώματα. Συνήθως όταν αυτά τα στρώματα λάβουν λεφτά, πάνε προς την κατανάλωση παρά προς την αποταμίευση. Όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, μετά τη ψήφιση του πακέτου προτάσεων, η εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026, του νέου φορολογικού πλαισίου, αναμφίβολα θα ενισχύσει το αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης μέσω της ελάφρυνσης των φορολογικών βαρών με την υιοθέτηση σταθμισμένων ελαφρύνσεων τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις. «Το νέο πλαίσιο αναμένεται να στηρίξει αποτελεσματικά τις οικογένειες, ιδιαιτέρως αυτές με παιδιά και φοιτητές, την προσπάθεια για πράσινη μετάβαση των νοικοκυριών, αλλά και τη στεγαστική πολιτική του κράτους, μέσω παραχώρησης εκπτώσεων για στέγαση και πράσινες δαπάνες. Με τη φορολογική μεταρρύθμιση διατηρείται και ενισχύεται το ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον της Κύπρου μέσω ενός ανταγωνιστικού φορολογικού συστήματος που ενισχύει αποτελεσματικά την επιχειρηματικότητα».

- Κατασκευαστικός τομέας: Συνεχίζονται να ανακοινώνονται μικρά και μεγάλα projects ενώ αναμένονται και νέες ξενοδοχειακές μονάδες που θα ενισχύσουν το τουριστικό προϊόν

- Κυβερνητικά έργα: Υπάρχουν μεγάλα έργα όπως οι υπόλοιπες φάσεις του Περιμετρικού Λευκωσίας και ο δρόμος Πάφου – Πόλης Χρυσοχού που ξέφυγε από τα δικαστήρια.

- Η «καυτή πατάτα» του τερματικού στο Βασιλικό: Πρέπει να τελειώσει. Αναμένεται η έκθεση των Γάλλων εμπειρογνωμόνων, και αν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες δομές και να συνεχίσει το έργο από εκεί που έμεινε ή αν θα πρέπει να γίνει κάτι καινούργιο.

- Συμφωνίες με Γαλλία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Υπογράφηκαν τον Δεκέμβριο με Γαλλία κυρίως στην άμυνα και ΗΑΕ με μεγάλο ενδιαφέρον στην ενέργεια. Παράλληλα

- Αναμένεται επίσης η εφαρμογή του νέου κατώτατου μισθού που θα είναι αυξημένος δεδομένου της ανάπτυξης της χώρας.

- Αγκάθι παραμένει το Στεγαστικό. Με το ενδεχόμενο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία αναμένεται να δημιουργηθούν ευκαιρίες επαναπατρισμού κεφαλαίων και ανάγκες για ανθρώπινο δυναμικό οπότε όλοι αυτοί που έφεραν εταιρείες και προσωπικό κυρίως στη Λεμεσό, αν φύγουν, αναμένεται να δημιουργήσουν νέα κρίση με κενά διαμερίσματα.