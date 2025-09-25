Βαφεάδης: «Τον Δεκέμβριο ολοκληρώνεται η εκβάθυνση της Μαρίνας Λάρνακας»

Σε δηλώσεις του στη Λάρνακα, ο Υπουργός ανέφερε επίσης ότι για το μέλλον της ανάπτυξης της Μαρίνας και του Λιμανιού οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μετά τις εισηγήσεις εμπειρογνωμόνων και τις διαβουλεύσεις με τους τοπικούς φορείς.

«Η εκβάθυνση της Μαρίνας Λάρνακας είναι ένα έργο το οποίο υποσχεθήκαμε με τον τερματισμό της σύμβασης της ΚΙΤΙΟΝ ότι θα προχωρούσαμε άμεσα διότι υπήρχε πρόβλημα στα σκάφη. Στην έξοδο ιδιαίτερα δημιουργείται πρόβλημα», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι οι εργασίες προχωρούν, για τη σύμβαση αξίας 900 χιλιάδων ευρώ και αναμένεται ότι θα αποπερατωθεί εντός του χρόνου της σύμβασης, δηλαδή τον Δεκέμβριο 2025.

«Αφαιρούμε άμμο και φύκια από τον βυθό, στοιβάζονται σε άλλο σκάφος και μεταφέρονται σε θαλάσσιο χώρο που υπέδειξε το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών», ανέφερε.

«Με την αποπεράτωση θα έχουμε μια πολύ ομαλή είσοδο και έξοδο στην Μαρίνα και αυτό θα παρέχει ουσιαστικά και μια επιπρόσθετη ασφάλεια σε όλους που χρησιμοποιούν τον χώρο. Νομίζω είναι μια δράση η οποία χρειαζόταν να γίνει και χαιρόμαστε πραγματικά διότι προχωρά», ανέφερε.

Σε σχέση με την πλωτή πλατφόρμα - αποβάθρα την οποία χρησιμοποιούν οι χρήστες της Μαρίνας ο κ. Βαφεάδης είπε πως θα επιδιορθωθεί διότι έχει φθορά από τον καιρό και τις κλιματολογικές συνθήκες. Στην όλη δράση του Υπουργείου Μεταφορών στην Μαρίνα Λάρνακας περιλαμβάνεται και αναβάθμιση όλων των υποδομών, περιλαμβανομένων των προβλημάτων που αφορούν την ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τον φωτισμό της Μαρίνας. Όπως είπε, αυτά τα έργα προχωρούν και είναι μέσα στις δράσεις που δήλωσε το Υπουργείο Μεταφορών από πέρυσι ότι θα προέβαινε.

Όσον αφορά την ανάπτυξη της Μαρίνας και του Λιμανιού Λάρνακας ο κ. Βαφεάδης ανέφερε πως έχει γίνει η πρώτη επίσκεψη των εμπειρογνωμόνων, έχουν γίνει οι πρώτες διαβουλεύσεις με τους τοπικούς φορείς, έχουν ακούσει όλες τις ιδέες όλους τους προβληματισμούς «που μπορεί να έχει ο οποιοσδήποτε ο οποίος πραγματικά αγαπά την Λάρνακα», τις λαμβάνουν υπόψιν και προχωρούν τώρα στην μελέτη. Πρόσθεσε ότι θα επισκεφθούν ξανά την Λάρνακα εντός Δεκεμβρίου όπου θα υποβάλουν τις πρώτες τους μελέτες και σκέψεις. Ιδιαίτερα, σημείωσε, θα παρουσιάσουν και την σχέση της δραστηριότητας αυτής στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να ξέρουμε καλύτερα τι θα αντιμετωπίσουμε και τι θα εξυπηρετήσουμε ως ανάγκες που υπάρχουν στην περιοχή για να μπορέσουμε να οργανώσουμε την Μαρίνα με τέτοιο τρόπου που να είναι βιώσιμη και επικερδής μονάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό», ανέφερε.

Όπως είπε, δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση και αναμένεται να ακούσουν τι θα πουν οι εμπειρογνώμονες και οι τοπικοί φορείς.

Απεργία των εκτελωνιστών

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σε σχέση με την απεργία των εκτελωνιστών ο κ. Βαφεάδης ανέφερε πως οι εκτελωνιστές θέτουν κάποια θέματα τα οποία διαχειρίζεται το Τμήμα Τελωνείων και δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Μεταφορών.

«Αυτό που κρατώ είναι ότι τα λιμάνια μας πρέπει να λειτουργούν αποτελεσματικά αν θέλουμε πραγματικά να βάλουμε την Κύπρο στον χάρτη της εμπορικής ναυτιλίας στην Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε.

Σημείωσε ότι η αποτελεσματικότητα των λιμανιών πρέπει να είναι άριστη και προς αυτή την κατεύθυνση θα δουλέψουν σε συνεργασία με όλους: τους ναυτικούς πράκτορες, τους εκτελωνιστές και τους ανάδοχους που διαχειρίζονται τα λιμάνια.

Ανέφερε τέλος ότι σύντομα θα έχουν πολλά να ανακοινώσουν σχετικά με την εξέλιξη των λιμανιών όχι μόνο στην Λάρνακα, αλλά και στην Λεμεσό