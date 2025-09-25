Πέντε χρόνια φυλάκιση με αναστολή στον Σαρκοζί για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό να λάβει παράνομη χρηματοδότηση εκατομμυρίων από τον Καντάφι

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας άσκησε άμεσα έφεση, αναστέλλοντας την ποινή μέχρι την έκβαση της υπόθεσης.









Η απόφαση της Πέμπτης θεωρείται όμως η πιο βαριά και πιο επιζήμια για την υστεροφημία του, καθώς το δικαστήριο διαπίστωσε ότι επιδίωξε να φτάσει στο ύπατο αξίωμα της χώρας με χρήματα από ένα αυταρχικό καθεστώς.



Η πρόεδρος του δικαστηρίου, Ναταλί Γκαβαρίνο, δήλωσε ότι ο κ. Σαρκοζί επέτρεψε στους στενούς του συνεργάτες, που «ενεργούσαν στο όνομά του», να «εξασφαλίσουν ή να επιχειρήσουν να εξασφαλίσουν» την παράνομη χρηματοδότηση από τη Λιβύη. Ο 70χρονος πλέον Σαρκοζί δεν κατέχει δημόσιο αξίωμα, παραμένει όμως εξέχουσα μορφή της γαλλικής δεξιάς με πολιτική επιρροή. Στη δίκη, διάρκειας τριών μηνών, αρνήθηκε επανειλημμένα οποιαδήποτε παρανομία.







Η υπόθεση της Λιβύης είναι η πιο περίπλοκη και εκρηκτική από τις δικαστικές του εμπλοκές, με κατηγορίες ότι η εκστρατεία του έλαβε παράνομα χρήματα από τον Καντάφι, που ανατράπηκε και σκοτώθηκε το 2011. Αν και δεν παρουσιάστηκαν αποδείξεις για άμεση συμφωνία Σαρκοζί – Καντάφι, οι εισαγγελείς τον κατηγόρησαν ως κεντρικό πρόσωπο σε «συμμορία διαφθοράς» για να διοχετευθούν χρήματα στην εκστρατεία μέσω τραπεζών αλλά και μετρητών, υπεράκτιων λογαριασμών και εικονικών συμβάσεων.



Κατά την εισαγγελία, το σχέδιο παραβίαζε τους εκλογικούς κανόνες της Γαλλίας που απαγορεύουν χρηματοδότηση από ξένο κράτος και επιβάλλουν αυστηρά όρια στις δαπάνες. Σε αντάλλαγμα, η Λιβύη φέρεται να ζητούσε οικονομικές συμφωνίες, διπλωματική αναγνώριση και πιθανώς βοήθεια για την άρση εντάλματος σύλληψης κατά υψηλόβαθμου Λίβυου αξιωματούχου για τη βομβιστική επίθεση σε γαλλικό αεροσκάφος το 1989 με 171 νεκρούς.



Στενοί συνεργάτες του Σαρκοζί επισκέπτονταν συχνά τη Λιβύη από το 2005 έως το 2007, ενώ ο ίδιος, μετά την εκλογή του, φιλοξένησε τον Καντάφι στο Παρίσι σε επίσημη επίσκεψη που είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.



Η ετυμηγορία σφράγισε μια έρευνα που διήρκεσε πάνω από δέκα χρόνια, με πολλές ανατροπές – ανάμεσά τους και ο θάνατος, λίγες ημέρες πριν από την απόφαση, του Γαλλο-Λιβανέζου επιχειρηματία Ζιάντ Τακιεντίν, ο οποίος είχε ισχυριστεί ότι μετέφερε προσωπικά, εκατομμύρια σε μετρητά για την εκστρατεία του Σαρκοζί. Το 2023 ο Σαρκοζί τέθηκε υπό επίσημη έρευνα για δωροδοκία, μετά από καταγγελίες ότι οι συνεργάτες του πίεσαν τον Τακιεντίν να ανακαλέσει.



Ο Σαρκοζί επέμεινε ότι δεν υπήρξε κανένα «σύμφωνο διαφθοράς», υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορίες προέρχονταν από οπαδούς του Καντάφι που ήθελαν εκδίκηση, αφού η Γαλλία είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στις αεροπορικές επιδρομές του ΝΑΤΟ που οδήγησαν στην ανατροπή και τον θάνατο του Λίβυου ηγέτη.



Η υπεράσπισή του τόνισε ότι από την έρευνα, που ξεκίνησε το 2013, δεν βρέθηκαν επαρκή στοιχεία για ροή λιβυκών χρημάτων και καμία αδιάσειστη απόδειξη ότι δόθηκαν εκατομμύρια, όπως υποστήριζαν πρώην Λίβυοι αξιωματούχοι. Στη γαλλική νομοθεσία, όμως, οι εισαγγελείς δεν χρειάζεται να αποδείξουν ότι η συμφωνία υλοποιήθηκε πλήρως – αρκεί η ύπαρξη συμφωνίας για να υπάρξει καταδίκη.





Από το 1945, μόνο ένας ακόμη Γάλλος πρώην πρόεδρος έχει καταδικαστεί: ο Ζακ Σιράκ, το 2011, για κατάχρηση δημοσίου χρήματος όταν ήταν δήμαρχος Παρισιού. Από την αποχώρησή του από την προεδρία, ορισμένες υποθέσεις κατά του Σαρκοζί αρχειοθετήθηκαν, άλλες όμως κατέληξαν σε καταδίκες.



Το 2021 κρίθηκε ένοχος για προσπάθεια να αποσπάσει πληροφορίες από δικαστή σχετικά με υπόθεση εις βάρος του. Η ποινή του επικυρώθηκε σε έφεση το 2022 και εκτίθηκε υπό κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Το έβγαλε φέτος, καθώς στα 70 μπορεί να ζητήσει υπό όρους αποφυλάκιση.



ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα