Άνοιξαν οι αιτήσεις για επιδότηση έως €200 τον μήνα σε νηπιαγωγεία – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

Το Σχέδιο, που χρηματοδοτείται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, καλύπτει το 100% των διδάκτρων στο πρωινό ωράριο (7:45 – 13:05). Το ύψος της επιδότησης φτάνει μέχρι €130 τον μήνα για κοινοτικά και €200 για ιδιωτικά νηπιαγωγεία, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Δικαιούχοι

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι οικογένειες με παιδιά που μέχρι τις 31 Αυγούστου 2025 θα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 4 έτη και δεν θα έχουν υπερβεί το όριο της δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης. Προϋπόθεση αποτελεί η νόμιμη διαμονή στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές και η εγγραφή του παιδιού σε νηπιαγωγείο ενταγμένο στο Σχέδιο.

Διευκρινίζεται ότι οι πάροχοι μπορούν να χρεώνουν επιπλέον ποσά για υπηρεσίες εκτός του ωραρίου (π.χ. φύλαξη μετά τις 13:05, σίτιση ή απογευματινές δραστηριότητες).

Αιτήσεις

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις έχουν ανοίξει και υποβάλλονται μέσω της Κυβερνητικής Πύλης www.gov.cy ή της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας www.wbas.dmsw.gov.cy.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο από έναν γονέα και απαιτείται η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού πρόσβασης μέσω gov.cy ή ΑΡΙΑΔΝΗ.

Όσοι γονείς υποβάλουν αίτηση έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2025 θα επωφεληθούν επιδότησης από την 1η Σεπτεμβρίου 2025 ή από την ημερομηνία έναρξης της φοίτησης του παιδιού, ενώ όσοι αιτηθούν αργότερα θα λαμβάνουν επιδότηση από τον μήνα υποβολής της αίτησης.

Η καταβολή της επιδότησης θα γίνεται σε μηνιαία βάση απευθείας στους παρόχους και θα ισχύει για ολόκληρη τη σχολική χρονιά.