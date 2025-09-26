Ecommbx
Γιατί οι πιλότοι αφήνουν την πόρτα στο πιλοτήριο του αεροπλάνου ανοιχτή πριν την πτήση; Δεν θα πιστέψεις τον λόγο

 26.09.2025 - 09:56
Γιατί οι πιλότοι αφήνουν την πόρτα στο πιλοτήριο του αεροπλάνου ανοιχτή πριν την πτήση; Δεν θα πιστέψεις τον λόγο

Αν ταξιδεύεις συχνά με αεροπλάνο, τότε σίγουρα θα το έχεις παρατηρήσει. Κάθε φορά που μπαίνεις στον διάδρομο για να βρεις τη θέση σου, η πόρτα του cockpit είναι ανοιχτή. Εκεί, πίσω βρίσκονται τα πολύχρωμα κουμπιά και οι οθόνες που θυμίζουν ταινία επιστημονικής φαντασίας, ενώ οι πιλότοι ετοιμάζονται για την πτήση.

Η αλήθεια, λοιπόν, είναι πως αυτή η ανοιχτή πόρτα δεν έχει καμία σχέση με αμέλεια ή «ξεχασιά». Αντίθετα, είναι μέρος μιας πολύ συγκεκριμένης διαδικασίας που κάνει το ταξίδι σου πιο ασφαλές και οργανωμένο. Γιατί; Επειδή εκείνες τις τελευταίες στιγμές πριν την απογείωση, το cockpit είναι το κέντρο νευρικού συστήματος του αεροπλάνου και η επικοινωνία χτυπάει… κόκκινο.

Λίγο πριν απογειωθεί το αεροπλάνο, γίνεται ένας... χαμός επικοινωνίας. Οι πιλότοι μιλάνε με τους αεροσυνοδούς για τις τελευταίες λεπτομέρειες, ρίχνουν μια ματιά στα χαρτιά του gate agent, συντονίζονται με το προσωπικό εδάφους, τσεκάρουν καύσιμα, και, φυσικά, θέλουν να ξέρουν τι γίνεται και μέσα στην καμπίνα.

Όπως εξήγησε ο Corry Lane, director of safety στην Cirrus Aviation Services, σε συνέντευξή του στο Travel+Leisure: «Οι πιλότοι και οι αεροσυνοδοί επικοινωνούν συνεχώς για λεπτομέρειες της πτήσης, τον αριθμό των επιβατών, τα καύσιμα, τις καιρικές συνθήκες και τυχόν τελευταίες αλλαγές».

Με λίγα λόγια, η ανοιχτή πόρτα είναι ο δίαυλος επικοινωνίας τους. Είναι ο τρόπος να κρατούν τα πάντα υπό έλεγχο πριν την απογείωση, πριν δηλαδή κλειδώσει η πόρτα, όπως ορίζει ο κανονισμός CFR 121.587, και ξεκινήσει η πτήση.

Fun fact: Αν είσαι τυχερός (και ευγενικός), αυτή η ανοιχτή πόρτα μπορεί να σου δώσει και μια μικρή ευκαιρία να ρίξεις μια ματιά μέσα στο cockpit. Δεν είναι πάντα εφικτό και δεν το κάνουν όλες οι αεροπορικές, αλλά ειδικά μετά την προσγείωση (που η πόρτα ανοίγει ξανά), μπορείς να ζητήσεις από το πλήρωμα να δεις από κοντά το πιλοτήριο και ίσως και να σε αφήσουν.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Στα 8 με 9 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια ενδεχομένως να ανέρχεται η ποσότητα φυσικού αερίου στα κοιτάσματα «Πήγασος» και «Γλαύκος», της κυπριακής ΑΟΖ, βάσει της ενημέρωσης, στην οποία προέβη η ExxonMobil προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

