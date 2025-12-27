Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΗ Ουκρανία σε συναγερμό – Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους δέχεται το Κίεβο
ΔΙΕΘΝΗ

Η Ουκρανία σε συναγερμό – Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους δέχεται το Κίεβο

 27.12.2025 - 07:29
Η Ουκρανία σε συναγερμό – Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους δέχεται το Κίεβο

Εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην ουκρανική πρωτεύουσα, όπου έχει σημάνει συναγερμός για αεροπορική επιδρομή, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο και επιβεβαίωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

«Εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Έχουν ενεργοποιηθεί τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», αναφέρει ο δήμαρχος του Κιέβου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να παραμείνουν στα καταφύγια μέχρι νεωτέρας.

Το Κίεβο δέχεται μια μεγάλη ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, προκαλώντας διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές, αναφέρουν ουκρανικά μέσα.

Μέχρι στιγμής έχουν χρησιμοποιηθεί πύραυλοι Kalibr και Iskander, καθώς και Khinzals. Οι αναφορές λένε ότι οι Θερμοηλεκτρικοί Σταθμοί Συνδυασμένης Παραγωγής Θερμότητας και Ενέργειας CHP-4, CHP-5, CHP-6 και ο υδροηλεκτρικός σταθμός έχουν γίνει στόχος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να ταξιδέψει στη Φλόριντα των ΗΠΑ για συνομιλίες με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή, σε μια προσπάθεια να τον μεταπείσει όσον αφορά την πρόταση της Ουάσινγκτον για πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς. Αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να προκηρύξει δημοψήφισμα για το σχέδιο «20 σημείων» της Ουάσινγκτον, έχει θέσει ως προϋπόθεση να συμφωνήσει η Ρωσία σε κατάπαυση πυρός 60 ημερών, ώστε να μπορέσει η Ουκρανία να προετοιμαστεί και να οργανώσει την ψηφοφορία αυτή.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τη διευθέτηση της σύγκρουσης έχουν επιταχυνθεί τις τελευταίες εβδομάδες μετά την παρουσίαση του σχεδίου Τραμπ. Καθώς αυτό θεωρήθηκε από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους ως υπερβολικά ευνοϊκό για τη Μόσχα, ο Ζελένσκι παρουσίασε προ ημερών ένα αναθεωρημένο σχέδιο που προβλέπει «πάγωμα» της πρώτης γραμμής του μετώπου, χωρίς να περιλαμβάνει άμεση λύση επί των εδαφικών διεκδικήσεων της Ρωσίας, οι οποίες αφορούν πάνω από το 19% της ουκρανικής επικράτειας.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε ο Ζαχαρίας Ζαχαρίου: Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο και η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία
Πέπλο μυστηρίου: Χωρίς τέλος το θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό - Όσα δείχνουν τα μέχρι στιγμής στοιχεία
Κεντρικές: Μετέφερε χαρτιά εμποτισμένα με ναρκωτικά - Συνέλαβαν 40χρονο επισκέπτη
Πώς αποχαιρετά το 2025 η Κύπρος: Ισχυροί άνεμοι, καταιγίδες και χιόνια σε αυτές τις περιοχές
Τραγωδία στην Ελλάδα: Νεκροί οι ορειβάτες που αγνοούνταν - Έπεσαν σε χιονοθύελλα - Το χρονικό
Νέα εποχή στα e-mail ετοιμάζει η Google: Όσοι θέλουν θα μπορούν να αλλάξουν διεύθυνση Gmail

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κάμερες στα σχολεία μόνο με όρους: Το ΥΠΑΝ βάζει φρένο - Τι προβλέπουν οι νέες οδηγίες

 27.12.2025 - 07:24
Επόμενο άρθρο

Σχεδόν αγκαλιασμένοι εντοπίστηκαν οι τέσσερις ορειβάτες που χτυπήθηκαν από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια

 27.12.2025 - 07:37
Κάμερες στα σχολεία μόνο με όρους: Το ΥΠΑΝ βάζει φρένο - Τι προβλέπουν οι νέες οδηγίες

Κάμερες στα σχολεία μόνο με όρους: Το ΥΠΑΝ βάζει φρένο - Τι προβλέπουν οι νέες οδηγίες

Αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας για τις κάμερες στα σχολεία θέτει το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), υπενθυμίζοντας με νέα εγκύκλιο τις δεσμευτικές οδηγίες που οφείλουν να τηρούν οι σχολικές μονάδες σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση και χρήση κλειστών κυκλωμάτων βιντεοπαρακολούθησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κάμερες στα σχολεία μόνο με όρους: Το ΥΠΑΝ βάζει φρένο - Τι προβλέπουν οι νέες οδηγίες

Κάμερες στα σχολεία μόνο με όρους: Το ΥΠΑΝ βάζει φρένο - Τι προβλέπουν οι νέες οδηγίες

  •  27.12.2025 - 07:24
Η Ουκρανία σε συναγερμό – Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους δέχεται το Κίεβο

Η Ουκρανία σε συναγερμό – Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους δέχεται το Κίεβο

  •  27.12.2025 - 07:29
Σκηνικό χειμώνα: Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας – Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει

Σκηνικό χειμώνα: Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας – Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει

  •  27.12.2025 - 07:18
Σχεδόν αγκαλιασμένοι εντοπίστηκαν οι τέσσερις ορειβάτες που χτυπήθηκαν από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια

Σχεδόν αγκαλιασμένοι εντοπίστηκαν οι τέσσερις ορειβάτες που χτυπήθηκαν από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια

  •  27.12.2025 - 07:37
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 27 Δεκεμβρίου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 27 Δεκεμβρίου

  •  27.12.2025 - 07:50
Άλογο το ’σκασε και έκανε βόλτα στον Πρωταρά - Το βίντεο που έκανε τον γύρο του Facebook

Άλογο το ’σκασε και έκανε βόλτα στον Πρωταρά - Το βίντεο που έκανε τον γύρο του Facebook

  •  27.12.2025 - 08:16
Ταϊλάνδη και Καμπότζη συμφώνησαν κατάπαυση του πυρός

Ταϊλάνδη και Καμπότζη συμφώνησαν κατάπαυση του πυρός

  •  27.12.2025 - 08:22
Μόνος στο Σπίτι: Ρεκόρ για το επετειακό γιγαντιαίο σπίτι από τζίντζερμπρεντ των ΜακΆλιστερ

Μόνος στο Σπίτι: Ρεκόρ για το επετειακό γιγαντιαίο σπίτι από τζίντζερμπρεντ των ΜακΆλιστερ

  •  27.12.2025 - 07:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα