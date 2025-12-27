Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κάμερες στα σχολεία μόνο με όρους: Το ΥΠΑΝ βάζει φρένο - Τι προβλέπουν οι νέες οδηγίες

 27.12.2025 - 07:24
Αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας για τις κάμερες στα σχολεία θέτει το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), υπενθυμίζοντας με νέα εγκύκλιο τις δεσμευτικές οδηγίες που οφείλουν να τηρούν οι σχολικές μονάδες σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση και χρήση κλειστών κυκλωμάτων βιντεοπαρακολούθησης.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΝ, οι οδηγίες βασίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και είναι υποχρεωτικές για όλα τα σχολεία. Ξεκαθαρίζεται ότι οι κάμερες μπορούν να τοποθετούνται αποκλειστικά σε εισόδους και εξόδους σχολικών μονάδων, σε σημεία που οδηγούν σε εσωτερικά αίθρια και σε περιμετρικούς χώρους για έλεγχο πρόσβασης, όχι όμως σε αίθουσες διδασκαλίας ή χώρους όπου κινούνται μαθητές και προσωπικό κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ότι οι κάμερες ενεργοποιούνται μόνο εκτός σχολικού ωραρίου και λειτουργούν αποκλειστικά όταν το σχολείο δεν βρίσκεται σε εκπαιδευτική ή απογευματινή δραστηριότητα. Η καταγραφή γίνεται μόνο εικόνας και όχι ήχου, ενώ ενεργοποιείται αυτόματα μόνο όταν ανιχνευθεί κίνηση.

Το Υπουργείο ξεκαθαρίζει επίσης ότι το κεντρικό σύστημα καταγραφής (DVR/NVR) πρέπει να φυλάσσεται σε κλειδωμένο χώρο εντός της σχολικής μονάδας, με πρόσβαση αποκλειστικά από τον Διευθυντή ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και μόνο σε περίπτωση επιβεβαιωμένης κακόβουλης ενέργειας. Απαγορεύεται ρητά η μετάδοση εικόνας σε κινητές συσκευές ή απομακρυσμένη πρόσβαση.

Το καταγεγραμμένο υλικό διαγράφεται αυτόματα μετά την πάροδο 72 ωρών, ενώ η σχολική εφορεία φέρει την ευθύνη για την τοποθέτηση των απαιτούμενων προειδοποιητικών πινακίδων στον σχολικό χώρο.

Το ΥΠΑΝ προειδοποιεί ότι σε περιπτώσεις καταγγελιών ή διαπίστωσης παραβιάσεων των οδηγιών, θα διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι, καλώντας τις σχολικές μονάδες σε πλήρη συμμόρφωση με το αυστηρό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων μαθητών και εκπαιδευτικών.

