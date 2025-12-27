Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σκηνικό χειμώνα: Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας – Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει

 27.12.2025 - 07:18
Χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι τοπικά κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει και χαλάζι ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι 4 και παροδικά στα προσήνεμα, ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη και παροδικά στα δυτικά μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη αλλά στα δυτικά θα είναι μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 10 στα δυτικά, γύρω στους 8 στα υπόλοιπα παράλια και στους 0 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. Το βράδυ της Τρίτης ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση την Κυριακή και θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα τη Δευτέρα και την Τρίτη, τα οποία είναι λίγο πιο κάτω από τους κλιματικούς μέσους όρους.

Αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας για τις κάμερες στα σχολεία θέτει το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), υπενθυμίζοντας με νέα εγκύκλιο τις δεσμευτικές οδηγίες που οφείλουν να τηρούν οι σχολικές μονάδες σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση και χρήση κλειστών κυκλωμάτων βιντεοπαρακολούθησης.

