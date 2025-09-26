Νέο trend μετά τα Labubu - Tι είναι τα shoulder pals που κατακτούν τον κόσμο - Φωτογραφίες

Το φαινόμενο ξεκίνησε από τη Disney, όταν το 2018 παρουσίασε τον πρώτο χαρακτήρα αυτής της σειράς, το baby Groot, που μπορούσε να φορεθεί σαν αξεσουάρ. Στη συνέχεια τροφοδοτήθηκε από το TikTok και το Reddit, όπου οι χρήστες τα ανέδειξαν σε viral trend.

Η ιδέα είναι απλή: κουβαλάς πάνω σου μια μινιατούρα - από κλασικούς χαρακτήρες της Disney μέχρι φανταστικά πλάσματα ή ανεξάρτητες δημιουργίες - που «κάθεται» στον ώμο σου σαν σύντροφος. Για πολλούς ενήλικες, τα «φιλαράκια ώμου» λειτουργούν σαν δήλωση νοσταλγίας, σαν παιχνιδιάρικη αντίσταση στη σοβαρότητα της καθημερινότητας ή και σαν μια μορφή αυτοέκφρασης μέσα από το χιούμορ και το επίτηδες κιτς στοιχείο.

Από τη Disney στα social media

Η τάση πήρε διαστάσεις χάρη στη μαζική προβολή της στα social media. Χιλιάδες χρήστες άρχισαν να ανεβάζουν βίντεο στο TikTok, φορώντας τα κουκλάκια στον ώμο σε κάθε λογής δραστηριότητα - από ψώνια μέχρι καθημερινές μετακινήσεις. Η εικόνα αυτή, μισή παιχνίδι και μισή statement μόδας, γρήγορα έγινε αντικείμενο συζήτησης στα διεθνή μέσα.

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Lucy Knight, που υπέγραψε στο The Guardian το άρθρο με τίτλο «People give me a wide berth’: My weird week of wearing shoulder pals» (17/09/2025), το φαινόμενο αγγίζει κάτι πολύ βαθύτερο: τη σύγχρονη κουλτούρα των «kidults», των ενηλίκων που υιοθετούν παιδικά αντικείμενα και αισθητική, όχι απλώς για λόγους μόδας, αλλά ως τρόπο να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με το παιχνίδι, την ταυτότητα και την καθημερινή χαρά.

Μια εβδομάδα με ένα «φιλαράκι ώμου»

Η Lucy Knight πέρασε επτά ημέρες κυκλοφορώντας με τα λούτρινα κουκλάκια της κολλημένα στον ώμο. Από το σούπερ μάρκετ και το γραφείο, μέχρι το King’s Cross, τις βραδινές εξόδους και μια επίσκεψη σε έκθεση στην επαρχία, οι αντιδράσεις του κόσμου κυμάνθηκαν από χαμόγελα και περιέργεια έως αμηχανία και σχόλια.

Η ίδια διαπίστωσε ότι το «shoulder pal» λειτουργεί σαν κοινωνικό εργαλείο, άλλοτε παγοθραυστικό και άλλοτε αφορμή για αστεϊσμούς ή επικρίσεις. Όσο περνούσαν οι μέρες, το αντικείμενο έπαψε να μοιάζει ξένο και μετατράπηκε σε μέρος της καθημερινής της εικόνας τόσο ώστε, όταν έφτασε η στιγμή να το αποχωριστεί, ένιωσε ότι έχανε έναν μικρό σύντροφο.

Η κουλτούρα των «kidults» και το μήνυμα πίσω από τη μόδα

Η εμπειρία της Knight φώτισε κάτι βαθύτερο από μια απλή διαδικτυακή μόδα. Τα «φιλαράκια ώμου» δεν είναι απλώς αξεσουάρ· συνδέονται με την κουλτούρα των λεγόμενων kidults, ενηλίκων που ενσωματώνουν στοιχεία παιδικότητας στην καθημερινή τους ζωή. Όπως σημειώνει η ίδια, τα μικρά αυτά κουκλάκια λειτουργούν σαν παιχνιδιάρικη υπενθύμιση ότι δεν χρειάζεται να παίρνουμε τον εαυτό μας τόσο σοβαρά, ενώ παράλληλα δημιουργούν κοινότητες ανθρώπων που μοιράζονται το ίδιο αίσθημα νοσταλγίας και χαράς.

Πέρα από την αισθητική ή το χιούμορ, η τάση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη των ανθρώπων για σύνδεση, για «παρέα» σε έναν κόσμο όπου η μοναξιά και η αποξένωση συχνά κυριαρχούν. Ένα μικρό λούτρινο στον ώμο μπορεί να μοιάζει αστείο ή γραφικό, όμως ταυτόχρονα είναι και μια δήλωση: ότι το παιχνίδι δεν έχει ηλικία και ότι η παιδικότητα μπορεί να λειτουργήσει ως ασπίδα απέναντι στη σοβαροφάνεια της καθημερινότητας.

