Οδηγοί προσοχή: Κλείνουν δρόμοι για τον μαραθώνιο την Κυριακή στη Λεμεσό - Πού να πάτε για να μην... μπλέξετε στην κίνηση

Για τις ανάγκες του αγώνα δρόμου, θα κλείσουν για την κυκλοφορία, τμήματα του παραλιακού δρόμου Λεμεσού. Συγκεκριμένα, θα κλείσει τμήμα των δύο λωρίδων κυκλοφορίας στην κατεύθυνση προς Αμαθούντα, μεταξύ των ελεγχόμενων συμβολών με τις οδούς Κώστα Πιτσιλλίδη και Τάκη Χριστοδούλου, καθώς και τμήμα των δύο λωρίδων κυκλοφορίας στην κατεύθυνση προς Λεμεσό, μεταξύ των ελεγχόμενων συμβολών με τις οδούς Τάκη Χριστοδούλου και Αριάδνης.

Καλούνται οι διερχόμενοι οδηγοί οχημάτων, να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των μελών της Αστυνομίας και των Τροχονόμων του Δήμου Αμαθούντας, που θα βρίσκονται στην περιοχή για ρύθμιση της κυκλοφορίας στο επηρεαζόμενο τμήμα του παραλιακού δρόμου Λεμεσού.

Ο αγώνας διοργανώνεται από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου (ΚΟΕΑΣ), σε συνεργασία με τον Δήμο Αμαθούντας και συνδιοργανωτές την Εθνική Φρουρά και την Αστυνομία Κύπρου.