ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσημη επίσκεψη Προέδρου Βουλής Ελλήνων στην Κύπρο τη Δευτέρα - Αναλυτικά το πρόγραμμα

 26.09.2025 - 13:38
Επίσημη επίσκεψη Προέδρου Βουλής Ελλήνων στην Κύπρο τη Δευτέρα - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης φθάνει το απόγευμα της Δευτέρας, 29 Σεπτεμβρίου 2025, για επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτας Δημητρίου, κατά τη διάρκεια της οποίας θα προσφωνήσει σε ειδική συνεδρία την Ολομέλεια της Βουλής και θα παραστεί στην στρατιωτική παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, η εν λόγω επίσκεψη αποτελεί την πρώτη επίσκεψη του κ. Κακλαμάνη στην Κύπρο, μετά την εκλογή του στην προεδρία της Βουλής των Ελλήνων.

Τον κ. Κακλαμάνη θα συνοδεύουν υψηλόβαθμοι υπηρεσιακοί παράγοντες της Βουλής των Ελλήνων.

«Κατά την παραμονή του στην Κύπρο, ο κ. Κακλαμάνης θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, από τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου Γεώργιο και θα έχει συνάντηση με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου, η οποία θα παραθέσει δείπνο προς τιμή του Έλληνα ομολόγου της», αναφέρεται.

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων θα επισκεφθεί και θα καταθέσει στεφάνι στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, τα Φυλακισμένα Μνήματα και το Στρατόπεδο «Αντιστράτηγου Σωτήριου Σταυριανάκου» της ΕΛΔΥΚ, στη Μαλούντα

Την Τρίτη, στις 12.30, ο κ. Κακλαμάνης θα προσφωνήσει σε ειδική συνεδρία, την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ την Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου θα παραστεί στη στρατιωτική παρέλαση για την 65η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο αεροδρόμιο «Γλαύκος Κληρίδης», τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων θα υποδεχθεί, η κ. Δημητρίου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

