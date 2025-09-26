Βασιλικό: Υπό πίεση για τα 67 εκατ. ευρώ που ζητά η ΕΕ - Το Υπουργείο Ενέργειας περιμένει νομική συμβουλή

Πρόσθεσε ότι το αίτημα για επιστροφή της χορηγίας, προήλθε από τον CINEA που είναι ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο οποίος δίνει τις χορηγίες.

Ανέφερε ότι για το θέμα, ο CINEA ενημερώθηκε μετά από απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ελεγκτών, το οποίο «υποθέτω στηρίχθηκε πάνω σε πληροφόρηση, την οποία έλαβε από την Ελεγκτική Υπηρεσία της Κύπρου».

Είπε επίσης ότι με τις δικές του έρευνες το Ελεγκτικό Συμβούλιο κατέληξε σε μία έκθεση η οποία λέει ότι κακώς κατακυρώθηκε το έργο σε αυτή την εταιρεία και εξηγεί ένα – ένα τα σημεία τα οποία είναι τα κριτήρια κατακύρωσης.

«Εμείς όταν είχαμε πάρει την πρώτη επιστολή την περασμένη Άνοιξη, απαντήσαμε με εμπεριστατωμένη μακροσκελή γραπτή επιστολή», θέτοντας τη θέση μας για το θέμα, πρόσθεσε.

Ανέφερε, ωστόσο, ότι προχθές το βράδυ έλαβε μια επιστολή ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου η οποία αναφέρει «ουσιαστικά ότι δεν προσφέραμε κάτι νέο και επιμένει, εξηγώντας ξανά τα σημεία με περισσότερη λεπτομέρεια, γιατί είναι κακή η κατακύρωση», ενώ «επιμένει και είναι τελεσίδικη η απόφαση για επιστροφή των χρημάτων ύψους 67 εκατομμυρίων ευρώ».

Σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή χορηγία που δόθηκε μέχρι τώρα για το έργο ανέρχεται στα 73 εκατομμύρια ευρώ, από συνολική χορηγία ύψους 101 εκ. ευρώ.

Πρόσθεσε ότι το υπόλοιπο ποσό της ήδη δοθείσας χορηγίας, το οποίο δεν ζητούν πίσω «υποθέτω ότι είναι μελέτες οι οποίες είχαν γίνει πριν την κατακύρωση του έργου».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ