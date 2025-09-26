Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπ. Ενέργειας για φυσικό αέριο στην ΑΟΖ - «Πρέπει να εμπορευματοποιηθεί»

 26.09.2025 - 13:09
Υπ. Ενέργειας για φυσικό αέριο στην ΑΟΖ - «Πρέπει να εμπορευματοποιηθεί»

"Άρχισε και συγκεντρώνεται στην κυπριακή ΑΟΖ ποσότητα φυσικού αερίου, η οποία πρέπει να εμπορευματοποιηθεί", δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου, σχολιάζοντας τις αναφορές για ενδεχόμενη ποσότητα φυσικού αερίου στα κοιτάσματα «Πήγασος» και «Γλαύκος», συνδυαστικά, της τάξης των 8-9 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών (tcf).

Σε σχετικές δηλώσεις προέβη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, στη Νέα Υόρκη, μετά από ενημέρωση της εταιρείας ExxonMobil προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο Υπουργός Ενέργειας χαρακτήρισε «μεγάλη» την συγκεκριμένη ποσότητα και πρόσθεσε ότι είμαστε σε διαβούλευση και αναμένουμε την ExxonMobil «να μας δώσει ένα σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής το οποίο θα πρέπει εμείς σαν Κυπριακή Δημοκρατία να το εγκρίνουμε».

«Αυτή την στιγμή κάνουν τις επιχειρησιακές τους σκέψεις», σημείωσε.

Ανέφερε ότι η ποσότητα των 8 με 9 tcf αφορά το "gas in place", όπως λέγεται στην ορολογία του φυσικού αερίου, δηλαδή το τι υπάρχει μέσα στο κοίτασμα.

Επιπλέον, ο κ. Παπαναστασίου ανέφερε ότι «ήδη ξεκινήσαμε» με τα κοιτάσματα «Κρόνος» και «Αφροδίτη» που θα πάνε προς Αίγυπτο, το ένα για υγροποίηση, το άλλο για να πάει σε τερματικό της Αιγύπτου.

Ο Υπουργός Ενέργειας είπε ότι «προχώρησε πολύ και η Chevron» στο κοίτασμα «Αφροδίτη», η οποία τελειώνει τη μελέτη FEED, ενώ προχωρεί και ο «Κρόνος», στο οποίο βρίσκονται η ιταλική Eni μαζί με την γαλλική TotalEnergies, οι οποίες «κάνουν έρευνα βυθού στη μεριά της Αιγύπτου» για να συνδέσουν τον «Κρόνο» μέσω υποθαλάσσιου αγωγού με το αιγυπτιακό κοίτασμα «Ζόρ».

Σημείωσε ότι όλα γίνονται με γρήγορες διαδικασίες και παρακολουθούμε το θέμα επί εβδομαδιαίας βάσης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Επιμένει σε δύο κράτη ο Τατάρ - Αναχώρησε για τη Νέα Υόρκη

Επιμένει σε δύο κράτη ο Τατάρ - Αναχώρησε για τη Νέα Υόρκη

Αναχώρησε το πρωί της Παρασκευής από τα κατεχόμενα για την Νέα Υόρκη ο Τ/κ ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, όπου απόψε (τοπική ώρα ΗΠΑ) θα δει τον ΓΓ του ΟΗΕ κι αύριο το μεσημέρι (τοπική ώρα) θα συμμετάσχει στην άτυπη τριμερή συνάντηση που συγκάλεσε ο κ. Γκουτέρες. Ο κ. Τατάρ θα επιστρέψει στα κατεχόμενα την Κυριακή κι έχει προγραμματισμένες δηλώσεις μετά τις συναντήσεις, αλλά και κατά την επιστροφή του στα κατεχόμενα.

