Αυστηρή προειδοποίηση: Μην πληρώνετε σε αυτό το ταξιδιωτικό γραφείο – Κρίθηκε αφερέγγυο – Όλες οι λεπτομέρειες

Να σημειωθεί ότι αφερέγγυος θεωρείται οποιοσδήποτε διοργανωτής, ο οποίος, για οποιοδήποτε λόγο, αδυνατεί να εκτελέσει το σύνολο ή μέρος των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, τις οποίες δεσμεύτηκε να εκτελέσει συνάπτοντας σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού με ταξιδιώτη.

Όλοι οι επηρεαζόμενοι ταξιδιώτες που έχουν συνάψει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού/πακέτου με το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό γραφείο και δεν έλαβαν ή δεν αναμένεται να λάβουν τις υπηρεσίες που κατέβαλαν, καλούνται να υποβάλλουν αίτημα στον Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTΤA), μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2025, με όλα τα σχετικά στοιχεία, για διαχείριση της υπόθεσής τους.

Η υποβολή αιτημάτων θα πρέπει να γίνεται με τη συμπλήρωση σχετικού εντύπου σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Οι ταξιδιώτες που επιθυμούν περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με τον ACTTA στο 22666435.

Τέλος, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους Ταξιδιώτες να μην προβαίνουν σε νέες πληρωμές προς το εν λόγω ταξιδιωτικό γραφείο.