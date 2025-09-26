«Ντου» Αστυνομίας σε περιφραγμένο χωράφι: Το μετέτρεψαν σε «νεκροταφείο» αμπελοπουλιών - Όσα εντοπίστηκαν

Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

- Εφτά στημένα δίκτυα παγίδευσης πτηνών

- Τρία δίκτυα παγίδευσης πτηνών, τα οποία ήταν τοποθετημένα σε τσάντες

- Πέντε μπαταρίες αυτοκινήτου

- Οκτώ μεγάφωνα

- Τέσσερις συσκευές αναπαραγωγής μιμητικών ήχων πουλιών

- 63 νεκρά αμπελοπούλια

Την ίδια στιγμή, ελευθερώθηκαν από τα δίκτυα και αφέθηκαν στη φύση 343 ζωντανά πουλιά.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται.