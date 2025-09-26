ΥΠΟΙΚ: Η Κύπρος θα προσεγγίσει συζητήσεις SIU - Τι είπε για Βασιλικό, μέτρα στήριξης και απεργία εκτελωνιστών

Στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι η Επίτροπος Αλμπουκέρκε επισκέπτεται την Κύπρο σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συγκυρία, λίγες μόνο ημέρες μετά την ιστορική ομιλία για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων στην τελευταία συνεδρίαση του Eurogroup που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη.

Πρόσθεσε ότι η επίσκεψή της πραγματοποιείται επίσης τρεις μήνες πριν την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία.

«Ταυτόχρονα, όλοι κατανοούμε τη σημασία της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, ιδίως σε τομείς στρατηγικής σημασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι ζωτικής σημασίας όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων να περιλαμβάνουν μικρές οικονομίες που βασίζονται στις υπηρεσίες και να εστιάζουν στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις», πρόσθεσε.

Στη βάση των παραπάνω, οι δύο αξιωματούχοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν μεμονωμένες πολιτικές της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, δεδομένου ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα κληθεί να προωθήσει τις συστάσεις της κατά τη διάρκεια της επικείμενης προεδρίας, συνέχισε ο Υπουργός Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, σημείωσε, συζήτησαν την ενθάρρυνση της συμμετοχής των ιδιωτών στις κεφαλαιαγορές, την προώθηση της χρηματοοικονομικής παιδείας και της αποταμίευσης μέσω μακροπρόθεσμων επενδύσεων, τη μεταρρύθμιση του πλαισίου τιτλοποίησης προκειμένου να απελευθερωθεί κεφάλαιο που θα διοχετευθεί στην οικονομία, καθώς και τις επικείμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες σχετικά με τις λειτουργίες της αγοράς, τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

«Ως εισερχόμενη προεδρία, θα ήθελα να διαβεβαιώσω την κ. Αλμπουκέρκε ότι η Κύπρος θα ενεργήσει με απόλυτη αμεροληψία, δεσμευμένη να διευκολύνει την επίτευξη συναίνεσης μεταξύ όλων των κρατών μελών, και ότι θα προσεγγίσει τις σχετικές συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με σαφή κατανόηση των μακροπρόθεσμων και εξελισσόμενων προτεραιοτήτων της ΕΕ», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο κ. Κεραυνός ευχαρίστησε την Επίτροπο για την πολύ παραγωγική συζήτηση που είχαν, καθώς και για την υποστήριξη των προσπαθειών της Κυπριακής Δημοκρατίας για μια επιτυχημένη προεδρία.

Από την πλευρά της, η Επίτροπος Αλμπουκέρκε είπε ότι έχει συνεργαστεί με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς στην Κύπρο και εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη «πολύ ενδιαφέρουσα και υποστηρικτική» στάση τους.

Πρόσθεσε ότι είχε την ευκαιρία, πριν έρθει στο υπουργείο, χθες και σήμερα το πρωί, να συναντηθεί με τους περισσότερους από τους σχετικούς φορείς στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, διάφορες αρχές, αλλά και εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, καινοτόμες εταιρείες και συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώ είχε επίσης την ευκαιρία να μιλήσει με φοιτητές διοίκησης και οικονομικών στη Λευκωσία.

«Είχα την ευκαιρία να έχω αυτές τις διαφορετικές αλληλεπιδράσεις και πιστεύω ότι υπάρχει μια πολύ θετική στάση απέναντι στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Έχω την αίσθηση ότι οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι φορείς κατανοούν τα οφέλη που μπορεί να αποφέρει η δημιουργία ευκαιριών στους ανθρώπους που αποταμιεύουν, να αξιοποιήσουν τα χρήματά τους, και ταυτόχρονα, σε όσους θα συμβάλουν σε μια καλύτερη, υγιέστερη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και θα υποστηρίξουν την ανταγωνιστικότητά μας, κάτι που είναι σημαντικό για τις ΜμΕ», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι μίλησε επίσης με τους υπεύθυνους των κεφαλαιαγορών, του χρηματιστηρίου και της αγοράς κινητών αξιών.

«Υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να κάνουμε όλοι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτιμώ πραγματικά την υποστήριξη της Κύπρου και της επερχόμενης προεδρίας στην προώθηση ορισμένων από αυτά τα σχετικά θέματα», σημείωσε.

«Πρόκειται για ένα έργο που μπορεί να είναι πολύ θετικό για όλους στην ΕΕ, για κάθε πολίτη, για κάθε εταιρεία, αλλά απαιτεί από όλους μας να προχωρήσουμε προς την ίδια κατεύθυνση, δεν μπορεί να είναι μόνο μια προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω, πρέπει να είναι και μια προσπάθεια από κάτω προς τα πάνω. Όλοι πρέπει να συμβάλουμε στα αποτελέσματα που θέλουμε να επιτύχουμε. Θέλουμε να δούμε τους πολίτες μας να έχουν την ευκαιρία να χτίσουν ένα καλύτερο οικονομικό μέλλον σε μια πιο ανταγωνιστική και ισχυρότερη ευρωπαϊκή οικονομία, να έχουν καλύτερη χρηματοοικονομική παιδεία, να είναι πιο ενεργοί και να έχουν ένα λειτουργικό οικοσύστημα», ανέφερε περαιτέρω.

«Αυτή είναι μια πρόκληση που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αν δράσουμε από κοινού και κατανοήσουμε ότι αν ενώσουμε τους πόρους και τις δυνάμεις μας, είμαστε πραγματικά μεγάλοι και ισχυροί και μπορούμε να ανταγωνιστούμε στην παγκόσμια σφαίρα», κατέληξε η Επίτροπος.

Ερωτηθείς αν αποτέλεσε αντικείμενο της συζήτησης η φορολογική μεταρρύθμιση στην Κυπριακή Δημοκρατία, το ζήτημα της επιστροφής ή όχι των χρημάτων για το τερματικό στο βασιλικό ή ο αγωγός GSI, ο Υπουργός απάντησε πως δεν συζητήθηκε κανένα από τα παραπάνω θέματα καθότι δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτρόπου.

Συμπλήρωσε ότι η συζήτηση ήταν για τα θέματα της Προεδρίας, τα οποία αφορούν την ενοποίηση της ευρωπαϊκής χρηματαγοράς, την ενοποίηση του τραπεζικού συστήματος και θέματα τα οποία αφορούν με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να διοχετεύσουμε ιδιωτικά χρήματα, «αφού όλοι ξέρουμε ότι τα δημόσια χρήματα δεν φτάνουν για όλα τα θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, σε παραγωγικές επενδύσεις με τρόπο που ο κάθε πολίτης να νιώθει ασφάλεια, αλλά να του δοθεί και ευκαιρία για να αξιοποιήσει τον καλύτερο δυνατόν τρόπο τις αποταμιεύσεις του».

Το Βασιλικό πρέπει να προχωρήσει - Ανανέωση μέτρων στήριξης μετά το 2025

Το έργο του Βασιλικού πρέπει να προχωρήσει με τον τρόπο που πρέπει, με τους ρυθμούς που πρέπει, για να έχουμε σύντομα το αποτέλεσμα που λέγεται φυσικό αέριο, ούτως ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστική η οικονομία μας και να αντιμετωπίσουμε την ψηλή τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, ανέφερε την Παρασκευή ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, προσθέτοντας ότι η Κυβέρνηση προτίθεται να ανανεώσει μετά το τέλος του χρόνου τα μέτρα στήριξης έναντι του ενεργειακού κόστους. Ερωτηθείς αρχικά μετά το τέλος της συνάντησης με την Ευρωπαία Επίτροπο για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων για τις πιθανές επιπτώσεις από μία συμφωνία απόδοσης της ΑΤΑ στο 100% στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ο κ. Κεραυνός είπε ότι οι ερωτήσεις είναι προς το παρόν υποθετικές. «Εμείς, ως Υπουργείο Οικονομικών, πάντοτε μελετούμε προληπτικά όλα τα σενάρια και είμαστε προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε προκύψει, το οποίο, όμως, θα πρέπει να είναι μια λογική κατάληξη που να ικανοποιεί και τους εργαζομένους μας και τις επιχειρήσεις μας. Επομένως, θέλω να ελπίζω ότι με την βοήθεια όλων σύντομα θα υπάρξει μια κατάληξη», σημείωσε σχετικά. Ερωτηθείς για το ποσό των 67 εκατομμυρίων που ενδέχεται να κληθεί να επιστρέψει η Κύπρος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τερματικό του Βασιλικού, ο κ. Κεραυνός είπε ότι το ποσό των 67 εκατομμυρίων δεν είναι το μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά στην αύξηση των δαπανών. «Το θέμα είναι ότι πρέπει αυτό το έργο να προχωρήσει με τον τρόπο που πρέπει, με τους ρυθμούς που πρέπει, για να έχουμε σύντομα το αποτέλεσμα που λέγεται φυσικό αέριο, ούτως ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστική η οικονομία μας και να αντιμετωπίσουμε την ψηλή τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας», σημείωσε στη συνέχεια. «Ήδη έχουμε μέτρα, τα οποία εφαρμόζονται. Έχουμε μειώσει το φόρο προστιθέμενης αξίας για την ηλεκτρική ενέργεια από το 19% στο 9%. Είναι ήδη σε εφαρμογή μέτρα, με τα οποία επιχορηγούμε την ηλεκτρική ενέργεια σε χιλιάδες νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις. Έχουμε ήδη χαμηλό φόρο προστιθέμενης αξίας και μηδενικό φόρο προστιθέμενης αξίας σε βασικά καθημερινά προϊόντα. Όλα αυτά τα μέτρα λήγουν στο τέλος του χρόνου και η απόφαση της Κυβέρνησης είναι ότι θα τα συνεχίσει», κατέληξε.

Παραγωγικό διάλογο ζήτησε από συνδέσμους εκτελωνιστών

Οι εκτελωνιστές «θα πρέπει να ξαναδούν το θέμα με σοβαρότητα» ανέφερε την Παρασκευή ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, ερωτηθείς για τη συνάντηση μεταξύ του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου με τους συνδέσμους εκτελωνιστών που απεργούν και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο λιμάνι της Λεμεσού σε σχέση με κάποια εμπορεύματα.

Σε δηλώσεις στο περιθώριο της συνάντησης με την Ευρωπαία Επίτροπο για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, στη Λευκωσία ο κ. Κεραυνός είπε ότι «τους έχει δοθεί τρεις μήνες παράταση, όπως μας ζητήθηκε, από τον Ιούνιο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, για να προσαρμοστούν στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα. Νομίζω όλοι στηρίζουμε ότι πρέπει να πάμε στη νέα ψηφιακή πλέον διακυβέρνηση, είναι ένας κοινός στόχος όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τα θέματα που θα προκύπτουν πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε μέσα σε έναν παραγωγικό διάλογο, όχι με απειλές που να δημιουργούν προβλήματα σοβαρά στην οικονομία μας, τα οποία θα κληθούν όλοι μετά να πληρώσουν το κόστος».

«Ελπίζω ο διάλογος να καταλήξει. Εμείς, ως Υπουργείο Οικονομικών, είμαστε έτοιμοι να τους ακούσουμε, τους ακούσαμε και είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε και κάποιες λύσεις. Πρέπει όμως όλοι να είμαστε λογικοί σε αυτά τα θέματα και με την οικονομία δεν μπορούμε να παίζουμε, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν πολύ σοβαροί λόγο», επεσήμανε επί του θέματος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ