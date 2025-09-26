Υπόθεση Γιαννάκη: Ο Γ. Εισαγγελέας καταχώρισε έφεση εναντίον της ποινής του - «Έκδηλα ανεπαρκείς οι 18 μήνες»

Το θέμα αναδεικνύει σήμερα η εφημερίδα ο «Φιλελεύθερος».

«Καταχωριστηκε έφεση από το Γενικό Εισαγγελέα εναντίον της ποινής των 18 μηνών», ανέφεραν οι πηγές στο ΚΥΠΕ.

Η έφεση, εξήγησαν, «στηρίζεται στο ότι οι 18 μήνες είναι έκδηλα ανεπαρκείς ενόψει της σοβαρότητας των αδικημάτων που διέπραξε ο κατηγορούμενος».

«Έφεση άσκησε και ο καταδικασθεις για υπερβολική ποινή», αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Σημειώνεται ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο επέβαλε στις 11 Σεπτεμβρίου, ποινή φυλάκισης τριών ετών στον κ. Γιαννάκη, μετά την παραδοχή του σε τρεις κατηγορίες, που σχετίζονται με πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου και απάτη προς το κράτος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ