Αυτά είναι τα μέτρα ασφάλειας για διαμαρτυρία που θα γίνει την Κυριακή στη Λευκωσία - Ποιοι θα συμμετέχουν
Αυτά είναι τα μέτρα ασφάλειας για διαμαρτυρία που θα γίνει την Κυριακή στη Λευκωσία - Ποιοι θα συμμετέχουν

 26.09.2025 - 15:40
Αυτά είναι τα μέτρα ασφάλειας για διαμαρτυρία που θα γίνει την Κυριακή στη Λευκωσία - Ποιοι θα συμμετέχουν

Την Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025, και ώρα 16:00, οι ακόλουθες διαδικτυακές ομάδες United for Palestine, ΑΦΟΑ, BDS και Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης, θα πραγματοποιήσουν εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από την Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία με την ονομασία «Global Rally Against this supply chain of death».

Σημειώνεται ότι, τα άτομα τα οποία θα συμμετάσχουν στην εν λόγω διαμαρτυρία, θα συγκεντρωθούν αρχικά έξω από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας και θα διεξάγουν πορεία προς τη Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία.

Να σημειωθεί ότι, με βάση τον Περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμο 151(Ι) του 2025, ο διοργανωτής της συγκέντρωσης/παρέλασης, οφείλει να μεριμνά για την ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή της, να συνεργάζεται με την αρχή τοπικής διοίκησης εντός των ορίων της οποίας αυτή πραγματοποιείται, ή αναμένεται να πραγματοποιηθεί, με την Αστυνομία και με τον Υπεύθυνο Αξιωματικό ο οποίος είναι ορισμένος ως σύνδεσμος μεταξύ Αστυνομίας και διοργανωτή και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους.

Περαιτέρω, η συγκεκριμένη νομοθεσία, δίδει τη δυνατότητα στην Αστυνομία, όπου κρίνεται αναγκαίο, να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς την συγκέντρωση ή παρέλαση καθώς επίσης και για διάλυση της, κυρίως όταν αυτή παύει να είναι ειρηνική, όταν διεξάγεται κατά παράβαση των επιβληθέντων περιορισμών, όταν υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης προσώπου ή πρόκλησης ζημιάς σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία και σε περίπτωση αυθόρμητης ή έκτακτης συγκέντρωσης ή παρέλασης, όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους επιβληθέντες περιορισμούς.

Επιπλέον, στην περίπτωση όπου υπάρχει εύλογη υποψία ότι η συγκέντρωση ή παρέλαση, πρόκειται να καταστεί μη ειρηνική, ένεκα πράξεων προσώπου, ή στο πλαίσιο διάπραξης, ή πιθανής διάπραξης αδικημάτων από πρόσωπο που αποκρύπτει, ή καλύπτει, ή αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του με τρόπο που να μην μπορεί να αναγνωριστεί, η Αστυνομία δύναται να το διατάξει όπως αφαιρέσει το εν λόγω αντικείμενο, ή προϊόν, ή τέχνασμα, το οποίο το καθιστά μη αναγνωρίσιμο.

Υπόθεση Γιαννάκη: Ο Γ. Εισαγγελέας καταχώρισε έφεση εναντίον της ποινής του - «Έκδηλα ανεπαρκείς οι 18 μήνες»

 26.09.2025 - 15:30
Βασιλικό: Επιστολή στην Αρχή Κατά της Διαφθοράς από ΓΓ ΑΚΕΛ - Ζητά έρευνα για διαπλοκή

 26.09.2025 - 15:46
Σε αναμονή της νομικής συμβουλής σε σχέση με το αίτημα του χρηματοπιστωτικού οργανισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, CINEA, για επιστροφή της χορηγίας, ύψους 67 εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκε για το τερματικό στο Βασιλικό, βρίσκεται το Υπουργείο Ενέργειας, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο αρμόδιος Υπουργός Γιώργος Παπαναστασίου. Ο κ. Παπαναστασίου είπε ότι η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας θα λάβει συμβουλές από τους Βρετανούς ειδικούς που τις συμβουλεύουν και «θα αποφασίσουμε πώς θα λειτουργήσουμε σαν Υπουργείο Ενέργειας, πλέον, μετά από τη νομική συμβουλή». Ερωτηθείς αν υπάρχει και το ενδεχόμενο έφεσης επί της απόφασης, ο κ. Παπαναστασίου είπε ότι «όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά», αλλά πρέπει πρώτα να έχουμε τη νομική συμβουλή και στη συνέχεια να εξετάσουμε πως θα προχωρήσουμε. Αναφερόμενος στο ιστορικό της υπόθεσης, ο Υπουργός Ενέργειας είπε ότι το θέμα αυτό εξελίσσεται τον τελευταίο χρόνο και προέκυψε από καταγγελία προφανώς για την κατακύρωση της προσφοράς στην κινεζική κοινοπραξία.

  •  26.09.2025 - 13:14
  •  26.09.2025 - 15:30
  •  26.09.2025 - 15:22
  •  26.09.2025 - 13:09
  •  26.09.2025 - 15:56
  •  26.09.2025 - 14:38
  •  26.09.2025 - 15:01
  •  26.09.2025 - 12:03

