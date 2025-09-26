Σοβαρό τροχαίο: Έκλεισαν και οι δύο λωρίδες του αυτοκινητόδρομου

Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Λεμεσό, θα χρησιμοποιούν την έξοδο Καντού.

Προτρέπονται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να ακολουθούν τις υποδείξεις των μελών της Αστυνομίας που βρίσκονται στο σημείο.