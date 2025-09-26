Τέμπη: Η εισαγγελέας έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι

Ειδικότερα, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποίησε τα αιτήματα εκταφής του Πάνου Ρούτσι, ενώ στην συνέχεια θα εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Κατά συνέπεια θα πρέπει να λήξει μετά από 12 μέρες η απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος ζητούσε να γίνει εκταφή της σορού του γιού του Ντένι, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

ΠΗΓΗ: protothema.gr