Υγεία
ΥΓΕΙΑ

Έρευνα: Το φαγητό που όποτε το τρως, αφαιρεί 36 λεπτά από τη ζωή σου

 27.09.2025 - 08:10
Έρευνα: Το φαγητό που όποτε το τρως, αφαιρεί 36 λεπτά από τη ζωή σου

Έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν δείχνει ότι ένα χοτ ντογκ μπορεί να αφαιρέσει 36 λεπτά ζωής, ενώ φρούτα και λαχανικά προσθέτουν χρόνο. Δείτε τη λίστα με τα τρόφιμα που βλάπτουν και εκείνα που ωφελούν.

Μια επιστημονική έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν προειδοποιεί: ένα απλό χοτ ντογκ μπορεί να αφαιρεί σχεδόν μισή ώρα από το προσδόκιμο ζωής, ενώ ένα τσίζμπεργκερ γύρω στα εννέα λεπτά.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, η κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφών συνδέεται με μετρήσιμη απώλεια χρόνου ζωής. Για παράδειγμα, τα λουκάνικα και το ζαμπόν υπολογίζεται ότι «κόβουν» περίπου 24 λεπτά, ενώ γεύματα τύπου fast food όπως πίτσα, χοτ ντογκ ή μακαρόνια με τυρί έχουν επίσης αρνητική επίδραση.

Ακόμη και τα αναψυκτικά διαίτης, στα οποία η ζάχαρη έχει αντικατασταθεί από ασπαρτάμη, φαίνεται να κοστίζουν περίπου 12 λεπτά ζωής.

Τι είναι η ασπαρτάμη

Η ασπαρτάμη, που ανακαλύφθηκε το 1965, είναι ένα τεχνητό γλυκαντικό περίπου 200 φορές πιο γλυκό από τη ζάχαρη. Χρησιμοποιείται κυρίως σε αναψυκτικά και προϊόντα «χωρίς θερμίδες». Ωστόσο, επιστημονικές μελέτες έχουν συνδέσει την κατανάλωσή της με άγχος, διαταραχές του εντέρου και πιθανές καρκινογόνες επιδράσεις σε πειραματόζωα.

Ο νευροεπιστήμονας Robert WB Love τονίζει ότι «δεν είναι φιλική για τα βακτήρια του εντέρου και σχετίζεται με αρνητικές παρενέργειες», ενώ άλλες έρευνες καταδεικνύουν πιθανή αύξηση του κινδύνου εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

 


Τροφές που λειτουργούν αντίστροφα

Η μελέτη του Μίσιγκαν δεν περιορίστηκε μόνο στις επιπτώσεις των επεξεργασμένων τροφών. Κατέληξε και σε θετικά ευρήματα: συγκεκριμένες τροφές μπορούν να παρατείνουν τη ζωή. Για παράδειγμα, η κατανάλωση ορισμένων ειδών ψαριών μπορεί να προσθέσει έως και 10 λεπτά, ενώ η αντικατάσταση του 10% των ημερήσιων θερμίδων που προέρχονται από επεξεργασμένο κρέας με φρούτα και λαχανικά μπορεί να «χαρίσει» σχεδόν 48 λεπτά ζωής.

Πηγή: ygeiamou.gr

